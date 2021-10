Salma Hayek comparte cómo hizo que Angelina Jolie se uniera al "pastelazo" de su reciente cumpleaños

México. Luego de trabajar juntas en la filmación de la película Eternals, Salma Hayek y Angelina Jolie pudieron hacer una gran amistad y celebraron juntas por el cumpleaños de la primera.

A través de un video que Salma Hayek compartió en sus redes sociales se ve cómo Angelina Jolie y varias amigas la festejan, pero llama la atención el momento del "pastelazo".

El momento del "pastelazo" (empujón a la cumpleañera) lo provoca Angelia Jolie ante la sorpresa de los asistentes a la reunión del cumpleaños de Salma Hayek.

Y en su visita al programa de televisión The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Salma contó cómo se dio ese momento.

“Le dijimos a Angelina que yo iba a morder el pastel y que la tradición era empujar a la persona, pero ella dijo: ‘No, no, no puedo hacer eso’, pero lo superó y me empujó con todo al pastel”, recordó la famosa actriz mexicana originaria de Veracruz.

Y en las imágenes del video referido se ve cómo las amigas de Salma gritan "mordida, mordida", y esperan el momento en que Angelina aviente la cabeza de la festejada a la tarta, pero se rehusa a hacerlo y Salma dos veces le hace señales con su mano de que lo haga.

Salma comenta también en la misma entrevista que se había negado a tener una fiesta de cumpleaños porque todo el día estaría trabajando, sin embargo algunas amigas la sorprendieron con un pastel con motivo de su cumpleaños 55.

Eternals, la película de Marvel y en la que participan Salma Hayek y Angelina Jolie, se estrenará el próximo 5 de noviembre en cines de todo el mundo, según se informa en varios portales de noticias.