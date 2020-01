Salma Hayek confiesa si se operó o no su busto

La actriz Salma Hayek, quien ha actuado en películas como Maricahi y Bandidas, y es originaria de Veracruz, México, llamó la atención en los pasados Globos de Oro 2020 por el tamaño de su busto.

En redes sociales comentaron que Salma Hayek si lucía su busto crecido era porque muy posiblemente se lo había operado, y es la misma actriz quien explica por qué motivo se le vio un poco grande.

De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, Hayek dio una entrevista a medios en Estados Unidos y contó que tiene unos kilos de más.

Me siento bien. Tengo 53 años, ¿por qué no? La verdad es que he subido mucho de peso y ahí es donde se me va. No hubo arreglo, pero voy a bajar de peso y todo volverá a la normalidad, mi espalda no está contenta”.