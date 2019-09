Salma Hayek cuenta la experiencia de su primer beso

Salma Hayek, la actriz mexicana calificada con una de las grandes actrices de Hollywood, subió un vídeo para sus seguidores de Instagram donde cuenta cómo fue la experiencia de su primer beso.

La actriz aprovechó para dar una lección de vida y aconsejó a los cibernautas no cometer su mismo error.

Salma usó Instagram para hablar sobre su primer beso, que fue con un chico mayor que ella y comenzó con: “Aquí hay algunas técnicas de besos en caso de que quieras probar durante el fin de semana”.

Tuve un novio en mi Coatzacoalcos natal por unos cuatro meses y no lo besé, y él era un poco mayor que yo y dijo … no, fue antes de los tres meses. ‘si no me besas para el mes tres voy a romper contigo porque esto es ridículo”.