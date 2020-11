Salma Hayek derrocha glamour con traje de baño y joyas de lujo

Salma Hayek de 54 años de edad de nuevo pone a temblar las redes sociales, pues decidió ponerse su ya famoso traje de baño para dar de que hablar entre sus millones de fans, pues a la artista le encanta verse de impacto y lo logró con la foto la cual alcanzó más de un millón de likes dejando en claro que sabe desatar la locura.

En la foto Salma Hayek aparece como una verdadera diva pues se le ve con su traje de baño de una sola pieza, además lejos de verse exagerada o presumida decidió ponerse unos joyas al parecer de oro, se trata de un par de brazaletes y unas coquetas muy elegantes, las cuales hicieron juego con unos lentes de sol y para finalizar se puso un sombrero con el que complemento su outfit playero.

"Verano en invierno jeje, te irás a la playa en Diciembre como acostumbras Salmita", "Bella como siempre, que tengas un feliz día preciosa", "Teniendo el varo que tienes me iría a república checa a pasar un otoño frío y sombrío en esos lugares tan preciosos de Europa", "Estás cada día más y más fuerte bombonaso infernal TÉ AMÓ belleza hecha mujer", le escriben a Salma Hayek en redes sociales.

Por si fuera poco Salma Hayek hace unos días dijo que sentía nostalgia por la llegada de la Navidad, ya que este año no podrá ver a varios de sus amigos debido a la pandemia de coronavirus, por lo que mostró su sentir en Instagram donde sus fans trataron de hacerla sentir bien.

"Ahora que se acercan las navidades, más que nunca me gustaría clonarme para poder estar con la gente que quiero, que vive tan lejos y tan separados. Pensando en ustedes", escribió Salma Hayek en la foto la cual fue muy comentada, pero para que Salma Hayek no se sintiera mal, pues no quieren ver a la actriz decaída, ya que la pandemia está afectando a todos.

Otra de las cosas que esperan ver con ansias los fans de Salma Hayek es ver su participación en la película Eternals, donde por primera vez veremos a la mexicana como especie de superhéroe, por lo que el público desea verla en acción a lado de Angelina Jolie, quien se une al legendario universo de Marvel, el cual es muy añorado por los actores.

Salma Hayek no solo es elogiada por sus trabajos en la pantalla grande, también por la humildad que tiene, pues la artista lejos de creerse la última diva de Hollywood muestra su humildad y no trata de perder los pies de la tierra a pesar de la vida de lujo que lleva con el empresario François-Henri Pinault, con quien procreó una hija.

Y es que Salma Hayek siempre recuerda sus raíces mexicanas gracias a las tradiciones, la más reciente fue la que hizo el Día de Muertos donde le hizo un altar a sus fieles difuntos, además siempre trata de ayudar a México en los momentos más difíciles y se ha convertido en la voz de las personas indefensas pues en una ocasión exigió justicia para Giovanni López, quien murió en Jalisco tras ser agredido por supuestos policías.

"Pedimos al gobierno de México JUSTICIA para Giovanni y para todas las personas afectadas por la brutalidad y la corrupción de algunos miembros de la policía Mexicana. Y ruego a los responsables de la seguridad pública que encuentren en sus corazones la fortaleza, humanidad y honorabilidad para proteger a nuestra gente que está tan necesitada de héroes y de esperanza. Cambiemos", escribió Salma Hayek.

Cabe mencionar que la carrera de Salma Hayek empezó desde muy abajo, es por eso que millones admiran la manera en que triunfó en Hollywood.