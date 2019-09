Salma Hayek es cuestionada sobre la boda de Yolanda y Verónica

Salma Hayek sigue disfrutando de su visita por México, esto como parte de a promoción de la serie que produjo para Netflix, 'Monarca'. Mientras era entrevistada la sorprendieron al preguntarle sobre la boda de Yolanda Andrade y Verónica Castro.

Y es que recientemente Hayek se reunió con su amiga de toda la vida, Yolanda, tras esto, los reporteros quisieron saber la opinión sobre el polémico tema. Sin embargo, al ser cuestionada, ella sólo respondió:

Eres la tercera persona que me pregunta, pero no he tenido tiempo de que (me diga algo), no me ha contado, y mejor que me lo cuente ella y no ustedes”.