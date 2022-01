Salma Hayek experta con los cortes de vestido que ha lucido en el mundo de la moda

Salma Hayek de 55 años de edad sigue siendo considerada la diosa de la moda, ya que paraliza las alfombras rojas cuando se presenta con sus diseños de alta costura como Gucci, Alexader McQueen o Balenciaga forman parte de los outfits que usado de esta famosa a lo largo de su carrera.

Los vestidos largos siempre ha sido de sus favoritos, pues no necesita que estén llenos de cristales o con aberturas, pues un buen color de temporada y un peinado alto han sacado del apuro a la actriz mexicana quien además tiene mucha presencia cuando se los pones sobre todo si los tonos son exóticos.

El hampón es otro de los diseños que la han catapultado como una de las mejores vestidas y es que aunque este cubre totalmente todo el cuerpo, ella sabe muy bien como darle un plus y lo ha hecho con accesorios como collares o diademas con las que parece una verdadera reina europea.

Los oufits volados son otra de las armas secretas de la mujer originaria de Veracruz, pues si es algo apretadito sus caderas quedan exhibidas de manera sofisticada, además su cintura hace que luzca más pequeña, en su caso se le mira muy bien debido a que su físico luce espectacular, pues es bien sabido lo mucho que se cuida esta celebridad.

Salma Hayek no sería una mujer coqueta si no ha usado un vestido de encaje afortunadamente ya ha realizado apariciones con este tipo de telas y derrite a los medios cuando le toman fotos, pues su anatomía queda un poco al descubierto al recibir los flashes de la cámara, aunque ella es muy cuidadosa con las partes de su cuerpo, debido a que no le gusta mostrar del todo.

Uno de los más sencillos que podría utilizar no solo para una alfombra roja, sino para una invitación a un programa de televisión o con una comida familiar sería el de forma recto con el que solo necesita unas buenas zapatillas e incluso lucir sin accesorios, pues la pieza lo tiene todo.

Cabe mencionar que la jarocha tiene otro asunto a su favor y es que nunca ha perdido la humildad desde que se coronó como una de las grandes en Hollywood.

