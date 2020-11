Salma Hayek le enseña a Eiza González que no se le olvide el español

Salma Hayek de 54 años de edad se ha convertido en una de las celebridades mexicanas más queridas de Hollywood, pues tiene una larga trayectoria y es que la mujer originaria de Veracruz, se ha encargado de crecer más en el cine americano, pero sin olvidarse de sus raíces, algo que le demuestra a Eiza González de 30 años, quién también tuvo suerte en dicha industria, pero la humildad al parecer es la que le hace falta.

Y es que Salma Hayek le enseña a Eiza González que ella sigue escribiendo en inglés y en español, pues sabe que tiene muchos fans mexicanos, por lo que trata de traducir todo lo que escribe en sus redes sociales, incluso se da la oportunidad de hablar en español, algo que emociona demasiado a los internautas, mientras que Eiza González ha sido duramente criticada, pues afirman que la artista se olvida de sus raíces por lo que varios haters le han dado con todo.

En el Instagram de Salma Hayek es muy común ver en sus publicaciones que no solo escribe en español, sino que nunca se ha olvidado de sus tradiciones pues ella festeja desde el Día de Muertos, hasta el Día de la Virgen, pues a pesar de estar muy lejos de su país ella siempre lo recuerda con cariño.

Por su parte Eiza González al parecer ya adoptó el estilo de vida estadounidense en todo los aspectos, incluso le han dicho por qué razón no realiza un en vivo en español, pero según haters ella los ignora, por los que se han molestado por la actitud de Eiza González, quien hoy en día ha realizado varios proyectos en la pantalla grande a lado de Vin Diesel y Emma Roberts por lo que sus fieles fans están muy contentos por lo que ha logrado desde muy joven aunque ha estado en vuelta en algunos escándalos.



"Eiza siempre expresa su amor por Estados Unidos porque tiene un gran recibimiento ahí y en cambio aquí en México todo mundo la critica y desvaloriza mucho su imagen, lo que es y su trabajo", "Excelente que un mexicano o mexicana triunfe en otros países..pero en lo personal no me gusta como actriz. Pero es cuestión de gustos", "Bueno, es que Eiza estudió inglés desde pequeña (desde primaria en escuelas bilingües). Realmente no me sorprende su nivel. Pero en algo tienes razón: Eiza supo aprovechar esa oportunidad", le escriben a Eiza Gonzaléz.