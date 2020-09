Salma Hayek llega a los 54 años con curvas de jovencita

Salma Heyek se encuentra de fiesta en estos momentos debido a su cumpleaños número 54, por lo que sus fans la están felicitando en Instagram en estos momentos y la mejor manera en la que festejó la mexicana fue mostrando su cuerpazo.

Resulta que Salma Hayek, lanzó una serie de fotos, donde se le ve en la playa y luciendo dos vestidos espectaculares, uno fue en color negro el cual la hizo verse más delgada de costumbre, además combinó el outfit con un sombrero con el cual se miraba muy elegante, aunque su cintura se llevó la mayor parte del crédito.

La foto de Salma Hayek alcanzó más de un millón de likes, pues en esa misma instantánea mostró la belleza de su cara la cual sigue perfecta y sin rastro de arrugas, por lo que varios fans le preguntaron que se pone en la cara.

"No puedes ser más hermosa, es imposible this is literally insane", "Espectacular orgullosamente Mexicana", "La felicito por estar tan bonita", "54 y todavía te elegiría sobre cualquier mujer en el mundo. ¡Tu belleza es eterna! ¡Feliz cumpleaños!", "Eres una inspiración! Pronto cumpliré 52 años y se necesitan decisiones de la vida diaria Y disfrutar de las indulgencias. Trabajando en fitness y bendita genética ��! Siempre has sido hermosa ¡Feliz cumpleaños!", le escriben a Salma Hayek sus fans.