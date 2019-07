Salma Hayek muestra parte de su cuerpo nunca antes vista

La actriz veracruzana Salma Hayek siempre sorprende con sus publicaciones en Instagram, ya sea en el terreno profesional o personal, y si se trata de est último, ahora muestra una en la que enseña una parte de su cuerpo nunca antes vista por sus fans.

Salma Hayek se muestra recostada, en traje de baño en color rojo, con lentes y deja al descubierto en primer plano sus pies. Salma se muestra como pocas veces. Disfruta de un descanso y escribe: "A veces las cosas no son como parecen".

En días pasados se hizo público que Salma podría convertirse en parte del elenco "The Eternals", la nueva película de la exitosa franquicia de Marvel, en la cual participará la famosa Angelina Jolie.

Según el portal "The Wrap", Salma está en pláticas para participar en el rodaje de "The Eternals", el cual comenzará muy pronto. En caso de integrarse, se convertiría en la primera mexicana en forma parte de dicho proyecto.

Entretanto, la famosa actriz, quien es originaria de Veracruz, decidió realizar un nuevo proyecto para Amazon Prime donde interpreta a 'Isabel', una mujer que sacará de quicio al actor, Owen Wilsin, así lo aseguró en una de sus publicaciones.

La fotografía con que Salma ilustra el texto anterior causó mucha gracia entre sus fans, de hecho, muchos le hicieron ver que se parecía bastante a "La Chupitos", y otros le señalan que le hace la competencia a Johnny Depp, en "Piratas del caribe".

Salma, quien ha protagonizado películas como Bandidas, al lado de su amiga Penélope Cruz, aseguró también en días recientes que la discriminan constantemente por haberse casado con un hombre millonario. Se refiere a su esposo François-Henri Pinault, quien es originario de Francia.

En entrevista para la revista Town & Country, Salma, cuya carrera estadounidense despegó gracias al apoyo de Robert Rodríguez en las cintas Pistolero y Del crepúsculo al amanecer, asegura que aún hay personas que se sienten “intimidadas” por ella.

Mucha gente está sorprendida de que me casé con quien me casé. Incluso ahora hay muchos intimidados por mí. Es otra forma de mostrar racismo: no pueden creer que esta mexicana terminó con la vida que tiene. Se sienten incómodos junto a mí”, explicó.