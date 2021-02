Salma Hayek presume la perfección de su silueta en traje de baño negro

La actriz de cine y televisión, Salma Hayek, es considerada una de las artistas mejor conservadas del mundo cinematográfico a sus 54 años, además de contar con una amplia trayectoria llena de éxitos entre los cuales destacan: "Son como niños", "Frida", "Érase una vez México", "Los Caballeros no tienen memoria", por mencionar algunos.

En la actualidad, la oriunda de Coatzacoalcos, se encuentra gozando de unas merecidas vacaciones, por lo que no ha dejado de compartir con todos sus seguidores cada detalle de su día a día a través de fotos en donde se le ve muy contenta alrededor de increíbles paisajes.

Salma, quien da vida al personaje de 'Carolina' en "El mariachi", compartió el día de ayer por medio de su cuenta persona de Instagram una imagen que dejó boquiabierta a todos, y es que dejaba en evidencia la perfección de su silueta con un ajustado traje de baño en color negro.

Recordemos que Hayek, ha sido reconocida a nivel mundial como un ícono de la belleza hispanoamericana, siendo inspiración para miles de mujeres en todo el planeta. Y qué mejor manera de demostrarlo a través de hermosas fotografías que contagian de buena vibra a cualquiera.

La imagen obtuvo alrededor de 877,020 me gustas y 4,333 comentarios entre los cuales destacaron: "Qué mujer", "Looks amazing", Estoy segura de que no te hundirás con esos", "Increíble, una verdadera diosa", "Eres fabulosa", "Hermosa jovencita", entre otros.

La esposa del empresario francés François-Henri Pinaul se encuentra dentro de una alberca, gozando de un cálido día soleado mientras presume su escultural figura en bañador negro, la cual demuestra la perfección de sus curas a sus 54 años de edad.

Cabe mencionar que la hermosa actriz está muy orgullosa de sus raíces mexicanas, y es por eso que hace algunos días se le vio comerse unos deliciosos taquitos con un lindo vestido color verde que provocó la admiración de todos sus fans al modelar su siempre espectacular figura.

La jarocha ha demostrado en más de una ocasión que a pesar de vivir lejos de México siempre tiene presente sus costumbres mexicanas, es por esto que cuando viaja a su país natal, no deja de presumir y evidenciar la belleza y riqueza de la tierra que la vio nacer.