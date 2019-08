Salma Hayek presume tremendo busto con apretado traje de baño

Salma Hayk reventó las redes sociales al parecer en un ajustado traje de baño el cual mostraba su pechonalidad, dejando a todos con la boca abierta y es que en el medio del espectáculo es muy sabido que la mexicana tiene tremendo cuerpazo.

A veces hay que dejarse ir y dejar que las aguas te muevan y te abracen, escribió Salma en la foto.

Hasta el momento la foto cuenta con más de 700 mil likes y varios comentarios de todo tipo donde le hacen saber a la actriz que la foto más que una reflexión, es algo muy erótico para muchos desatando la controversia.

"La última me encantó, fue algo así como, todo paz y el mar me abraza", "Ella ha sido el bar al que muchas otras mujeres se quedan cortas desde que tengo memoria. No solo su aspecto ... antes de ofender a nadie", fueron algunos comentarios que recibió.

Por si fuera poco la actriz se encuentra más que contenta ya que está promocionando su nuevo tequila el cual ha dejado a todos impresionados, pues se puede ver en el video a una mujer dominante sin miedo a las críticas.

Y es que la actriz de talla internacional le está haciendo la competencia a Kate del Castillo debutando en el terreno empresarial, pues como todos saben la famosa 'reina del sur', también tiene su propio tequila el cual ha sido un éxito en México.

Cabe mencionar que muy pronto veremos a Salma en la pantalla grande gracias al universo de Marvel, pues será parte de la película Eternal a lado de un elenco de primera como Angelina Jolie, Richard Madden y Kumail Nanjiani quienes traerán de vuelta la magia de este género.

Además Salma tendrá la oportunidad de ser la primera mexicana en pertenecer a la franquicia más exitosa de todos los tiempos.

