Salma Hayek recuerda racismo que sufrió y devela su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood

La legendaria avenida Hollywood Boulevard en Los Ángeles, California (Estados Unidos), sigue tiñéndose de verde, blanco y rojo, con la inclusión de más mexicana a este emblemático lugar. La hermosa actriz Salma Hayek develó su merecida estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, quedando inmortalizada en este lugar junto con otros compatriotas como Pedro Infante, Antonio Aguilar, Ana Gabriel, Los Tigres del Norte, Thalía, Vicente Fernández y otros más.

La actriz de 55 años de edad y originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, estuvo acompañada en este momento tan especial por:

Sus padres Sami Hayek Domínguez y Diana Jiménez Medina; su hermano Sami Hayek y su esposa.

Su esposo Francois-Henri Pinault y su hija Valentina.

Su entrañable amigo, el actor estadounidense Adam Sandler.

La cineasta china Chloé Zhao, directora de la película "Eternals".

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti y varios fans latinos.

Salma Hayek junto a su hija Valentina y su esposo Francois-Henri Pinault. Foto: Phillip Kim / EFE

Previo a la develación de su estrella ubicada a un costado del famoso Teatro Chino de Grauman, Salma Hayek contó que cuando se mudó a Los Ángeles, California, en busca de un gran sueño como muchos latinos, sufrió mucho racismo.

Recordó que en una ocasión fue al cine "y alguien me dio golpes en la parte de atrás de mi butaca y me dijo: 'mexicana, no te sientes delante de mí, vuelve a tu país'". En otra ocasión estaba haciendo fila en una cafetería, cuando de pronto, alguien la tomó del brazo, la sacó de la fila y le manifestó: "no voy a hacer fila detrás de una mexicana".

Dos años después de haberse mudado a Estados Unidos, Salma Hayek sufrió un ataque con un par de amigos en Hollywood Boulevard, cuando un hombre les atacó con un cuchillo. Afortunadamente lograron huir.

Salma Hayek acompañada de Chloé Zhao y Adam Sandler. Foto: Phillip Kim / EFE

Cada vez que pensaba en este lugar, recordada el terror que vivió en aquella ocasión. "La verdad es que esa noche cuando me fui a casa, me dije: '¿qué estoy haciendo aquí? Nadie quiere que esté aquí, casi me matan hoy'".

Quiero decir a todos los que están aquí, mis queridos fans, que fueron ustedes los que me dieron el valor para que me quedara aquí.

Salma Hayek, una de las protagonistas de "Eternals" (la primera latina en una película del Universo Cinematográfico de Marvel), externó que aunque no la conocían en los estudios de Hollywood, todos los latinos radicados en Estados Unidos sabían quién era, "entendían que había venido con sueños como ellos".

Agradeció profundamente a todos sus fans, quienes han estado con ella a lo largo de 37 años: "en los tiempos duros, ellos me dieron el valor".

Salma Hayek, la primera mexicana nominada como "Mejor actriz" (en el 2002) en los Premios Óscar, finalizó su discurso con un mensaje lleno de positivismo.

"Cuando todos ustedes vean mi estrella aquí, quiero que sepan que, dado que todos están en mi corazón, parte de nuestro polvo de estrellas está aquí en este sitio, ustedes son también parte de esta estrella".