Salma Hayek revela fragmento de su participación en nueva película

La actriz veracruzana Salma Hayek ha comenzado con la promoción de su nueva película "The Roads Not Taken", Los caminos no tomados en español, mediante una publicación por medio de sus redes sociales.

Fue en su cuenta oficial de Instagram en donde Salma reveló un fragmento de su participación en el filme en el que también actuó Elle Fanning, Javier Bardem y Laura Linney, y se estrenó durate el Festival Internacional de Cine de Berlín el 26 de febrero.

En los rincones de su mente entre la memoria y el arrepentimiento se encuentra Dolores, su primer gran amor. #TheRoadsNotTaken, ahora en cartelera en los cines", escribió Hayek junto al video.

Rápidamente los fanáticos de la actriz comenzaron a halagar su enorme talento y belleza, además de resaltar que el próximo 2021 podría ser su año, ya que con este personaje sería candidata a Mejor actriz en los premios Óscar.

La película está dirigida por Sally Potter y gira en torno a un hombre de nombre Leo, quien tras una enfermedad mental recibe la visita de su hija Molly, la mujer que lucha por mantener su cabeza y pensamientos en el mundo real.

Salma Hayek, actriz de cine, televisión y teatro, dará vida a Dolores en la película Los caminos no tomados, personaje que es la esposa de Leo, interpretado por Javier Bardem, quien vive atrapado en su propia mente por una enfermedad similar a la demencia.