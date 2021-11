Salma Hayek revela lo que sintió al ver "su cara morena” caracterizada en “Eternals”

México. Salma Hayek, protagonista de la película de Marvel Studios Eternals, junto con Angelina Jolie, comparte lo que sintió al verse caracterizada como Ajak para dicho filme y sobre todo apreciar "su cara morena".

En entrevista con el programa Despierta América, Salma Hayek, originaria de Veracruz, México, se mostró conmovida al recordar su origen y verse con el atuendo de un personaje que regularmente es hecho por actrices o actores estadounidenses.

Salma Hayek revela que no pudo contener las lágrimas de la emoción al verse en un set tan impresionante como el de Eternals y más aún al verse en la pantalla grande.

“Yo estaba muy nerviosa porque tengo claustrofobia, y cuando me siento muy apretada lo quiero aventar todo. Me daba mucho miedo el traje de Ajak, pero a la producción le decía que no quería que me corrieran."

Foto de Marvel

"Y me solté a llorar, se me salieron las lágrimas y dije ‘¿qué pasó aquí?’ Ví mi cara morena en el traje de héroe y al ver mi cara, vi tu cara, vi la vara de todas las niñas; me di cuenta que se había abierto una puerta."

En esa puerta sintió que íban todos los latinos que han esperado un momento como el que ella vivió al filmar Eternals. "Vi la cara morena de la virgen de Guadalupe, ¡no!... se me vino todo”, sentencia Salma Hayek, quien tiene 55 años de edad.

Además Salma Hayek comparte también que cuando la invitaron a ser parte de este gran proyecto cinematográfico pensó que era un papel mucho más pequeño, quizá secundario por su origen latino.

“Pensé que querían agarrar a la mexicana que nos va a traer a los latinos al cine, que me pondrían de nana del hijo que va a salvar al mundo y que traiga al mercado’, y dije ‘veremos’”.

La actriz mexicana también menciona a Despierta América que quedó satisfecha e impresionada con su propio trabajo en Eternals, cinta que se estrenó este 6 de noviembre en muchos países del mundo.

Eternals es una película de superhéroes basada en el comic homónimo de Marvel Comics. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la película número 26 en el Universo cinematográfico de Marvel (MCU).

Chloé Zhao dirigió Eternals y también escribió el guion con Patrick Burleigh, Ryan Firpo y Kaz Firpo y además de Salma Hayek y Angelina Jolie también participan en ella otros actores como Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry y Lauren Ridloff.