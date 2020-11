Salma Hayek se muestra triste al saber que la Navidad está más cerca

Salma Hayek de 54 años de edad deja en claro que es una mujer muy triste y que también le encantan las tradiciones, prueba de ello fue la foto que compartió en Instagram, donde aseguró que desearía ser un clon y no para una película, sino para estar con sus seres queridos esta Navidad quienes viven en distintas partes del mundo.

En la foto se puede ver a una Salma Hayek libre de maquillaje y haciendo un efecto donde aparece dos veces en la imagen alcanzando más de 160 mil, además de cientos de comentarios donde le hacen saber que es una mujer muy dulce, ya que le encanta mostrarse tal cual en sus redes sociales, pues le gusta mucho interactuar con sus fans.

Ahora que se acercan las navidades, más que nunca me gustaría clonarme para poder estar con la gente que quiero, que vive tan lejos y tan separados. Pensando en ustedes, escribió Salma Hayek en la foto la cual fue muy elogiada.

Y es que Salma Hayek se fue desde muy joven a Estados Unidos para convertirse en una gran actriz, pues desde muy joven soñaba en convertirse en famosa y lo logró, aunque empezó desde muy abajo nunca se dio por vencida, es por eso que es una mujer muy admirada por sus fans, quienes le han dicho que desean ser como ella, pues también buscan el sueño de ser famosos como la veracruzana.

"Oh, esto es tan real. Mi familia está dividida entre Inglaterra y Australia, todo mi amor para ti y tu familia", "WWW todos deseamos estar con nuestra familia y amigos ahora mismo. Espero que veas el tuyo pronto, Salma", "Pudieras clonarte para mi?", "Me gustaría clonarte también con fines científicos, por supuesto", "Lol, si eres un clon, eres una nueva entidad ... No puedes estar con diferentes personas como un clon", le escribieron a Salma Hayek.