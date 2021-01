Salma Hayek se sacude al salir del agua y le bota todo

Salma Hayek de 54 años de edad desató la locura en redes sociales al sacudirse toda como si se tratara de un perro, pues la mujer originaria de Veracruz al parecer estaba mojada, por lo que decidió secarse como si se tratara de alguna de sus mascotas dejando a más de uno con el ojo cuadrado, pues le empezó a botar todo el cuerpo a la artista.

Por si fuera poco Salma Hayek, no tenía bralette, por lo que más de uno de sus fans le lanzaron un comentario un poco subido de tono a la actriz a quien muy pronto regresara a la pantalla grande con la película Eternals a lado de Angelina Jolie con quien tiene una muy buena amistad.

Más de cuatro millones de reproducciones logró Salma Hayek en la foto, donde no solo se le ve radiante y llena de energía, sino que la actriz hizo por un lado el maquillaje para mostrar su rostro al natural, por lo que más de uno quedó emocionado al ver que la mujer parece que detiene el tiempo por lo joven que se ve, pues no parece de 54.

"Salma Casi nunca presumes ese tatuaje que nos hicimos juntos Te extraño amor, mañana te veo!", "Hahaha mi reacción es el meme del señor con cabello blanco mirando con cara de confusión-miedo hahaha", "lo que provoca el encierro, que barbara, que risa", "Siempre de hermosa soy un superfans tuyo me encantas tu película y me encanta y estoy feliz", le escriben a Salma Hayek en Instagram.

Para quienes no lo saben Salma Hayek es una mujer muy activa en redes sociales desde hace tiempo, pues ella no solo publica fotos de como va su día, pues le pregunta a sus fans como va su día, ya que le gusta saber como se encuentran sus fans, quienes siempre están al pendiente de ella y de todo lo que hace, pero eso no es todo, pues si tiene tiempo les contesta.

Otra de las cosas que ha logrado Salma Hayek por parte de sus fans es admiración, pues a pesar de haberse casado con el millonario Francois-Henri Pinault, ella sigue siendo una mujer humilde que no se olvida de sus tradiciones mexicanas en su Instagram, pues a pesar de que no vive en México ella hace de todo en su hogar como si en verdadera estuviera en nuestro país.

Ahora hablemos del cuerpazo que se carga Salma Hayek y es que la naturalidad del físico de Salma Hayek deja a más de uno sorprendido, pues se ve mejor que una veinteañera, basta con ver a la actriz con traje de baño, es por eso que muchos se preguntan como le hace para verse tan radiante el cual se sigue viendo tonificado, incluso sus músculos se ven muy bien formados.

Aunque muchos no lo crean Salma Hayek lejos de decir que ejercicios realiza para mantener ese cuerpazo, ella prefiere quedarse callada, además come de todo, pues la mexicana es de buen diente, pues le entra a todo dejando en claro que no es una mujer especial como todos piensan, pues en un momento de su vida se dijo que a Salma Hayek se le había subido la fama.

Cabe mencionar que Salma Hayek a pesar de ser una mujer muy ocupada en el mundo del espectáculo, no descuida para nada a su hija Valentina Paloma, pues ella siempre asistían a los eventos de su hija al colegio, incluso presumía las actividades que realiza su hija en clases, por lo que muy orgullosa dice que su hija es lo mejor que le ha pasado.