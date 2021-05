Salma Hayek y Angelina Jolie impactan juntas en el tráiler de Eternals

México. Marvel ya dio a conocer en redes sociales el tráiler de su próxima película Eternals y en él se ven juntas a las actrices Salma Hayek y Angelina Jolie, quienes encabezan el elenco.

Eternals es uno de los estrenos más esperados para 2021 y según información de Marvel, la película se encuentra ahora en la etapa de post-producción.

Angelina Jolie intepreta a Thena, mientras que Salma Hayek da vida a Hak en esta cinta que promete ser uno de los más exitosos para este fin de año en su exhibición en cines de todo el mundo.

El estreno de Eternals está contemplado para el 5 de noviembre de este año; Kit Harington, Lauren Ridloff, Lia McHugh y Richard Madden son otros de los actores que participan en dicho proyecto.

Eternals está dirigida por Chloé Zhao, actual ganadora del Oscar, y de acuerdo con la sinopsis trata sobre antiguos alienígenas que han estado viviendo en la Tierra en secreto durante miles de años.

En la sinopsis de la película se cuenta que una tragedia inesperada los obliga a abandonar las sombras para reunirse contra el enemigo más antiguo de la humanidad, The Deviants”

Las películas de Marvel próximas a estrenarse:

“Black Widow”: julio de 2021.

“Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings”: septiembre de 2021.

“Eternals”: noviembre de 2021.

“Spiderman: No Way Home”: diciembre de 2021.

“Doctor Strange In The Multiverse of Madness”: marzo de 2022.

“Thor Love And Thunder”: mayo de 2022.

“Black Panther: Wakanda Forever”: julio de 2022.

“The Marvels”: noviembre de 2022.

“Ant-man and the Wasp: Quantumania”: febrero de 2023.

“Guardianes de la Galaxia Volumen 3”: mayo de 2023.

