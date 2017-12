Salma Hayek y Ninel Conde presumen curvas en bikini

Salma Hayek y Ninel Conde despiden el 2017 mostrando en Instagram su faceta más sexy.

Salma compartió una fotografía en la que posa en un bikini color lila. "Adoro el mar", escribió junto a la instantánea que en poco tiempo ya suma más de 300 mil likes.



Ninel también subió a Instagram una instantánea en la que enseñó todos sus encantos, y acompañó la foto con una reflexión:

"La mayor competencia que tenemos en esta vida somos nosotros mismos .. Debemos mejorar y crecer por amor propio. Besos".





Ninel, quien libra una batalla legal con su ex pareja y padre de su hijo, también compartió una instantánea junto a su pequeño mientras diusfrutaban de un bello paisaje; Conde expresó su deseo de que en 2018 pueda vivir más momentos así con su hijo sin que nadie quiera separarlos.

"Que triste y difícil es ver como una sola boca intenta hacer tanto daño; una mala hierba con oscuros sentimientos que quiere sembrar una mala reputación sin importar las consecuencias para un alma inocente. Yo siempre he puesto y siempre pondré a mi hijo por delante de todas las cosas... seguiré luchando por protegerlo, cuidarlo y amarlo. Espero que el 2018 esté lleno de más momentos como este; mi hijo y yo llenos de amor y tranquilidad sin nadie que quiera separarnos".

Con información de El Universal.

Ninel Conde y la foto sexy con que agradece a sus fans.

Ninel Conde publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que deja ver su lado sexy. Sus seguidores son los primeros en celebrar por dicha imagen.

A través de ella agradece a sus fans por las visitas obtenidas en un video musical.

La fotografía posa en una diminuta lencería en tonos rosas que muestra su silueta. Además se encuentra recostada sobre una cama, dentro de lo que parece ser una cabaña.

La anterior postal que ha recibido varios elogios por parte de los seguidores, es parte de una escena de la grabación donde el 'Bombón asesino' canta al ritmo de la música de banda.

TE PUEDE INTERESAR:

Lo que le diría Chiquis a su madre si estuviera viva.

El pasado 8 de diciembre se conmemoraron cinco años de la muerte de Jenni Rivera una de las máximas exponentes de la música regional mexicana, es por eso que la mayor de la dinastía Rivera, Chiquis hija de la "diva de la banda" envió un emotivo mensaje a familiares que perdieron la vida junto con su madre.





En una entrevista por parte del programa de espectáculos "Un nuevo día", la cantante reveló sus intenciones de reunirse con las familias que al igual que ella sufrieron la pérdida de un ser querido.

"Me gustaría disculparme con ellos porque yo no he sido buena en marcarles, no tengo sus números, pero si me hubiera gustado platicar con ellos porque realmente hemos vivido un dolor que jamás se nos va a ir del corazón y me gustaría tener una cita con ellos, no sé algo, porque yo quiero escuchar más de JL (Jacob Llenares), más de Arturo (Rivera), hasta de los pilotos (Miguel Pérez y Alejandro Torres) que la verdad yo no los conocía, pero yo creo que eso también nos va a ayudar porque ellos están pasando por lo mismo", manifestó la cantante.