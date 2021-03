Salma Hayek y el amor prohibido que habría tenido en los años ochenta

México. Salma Hayek, actriz originaria de Veracruz, México, habría vivido un amor prohibido a finales de los años ochenta, cuando ya gozaba del éxito por su protagónico en la telenovela Teresa, en Televisa, y donde también actuó Rafael Rojas y Daniel Giménez Cacho.

En el programa de espectáculos Chisme No Like revelan que supuestamente Salma Hayek tuvo una relación sentimental con un famoso productor de Televisa y la familia de él decidió mandar a la actriz a Estados Unidos a vivir, para que se alejara así de él.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Foto de Instagram

De acuerdo con el programa, Salma se relacionó sentimentalmente con el productor Víctor Hugo O'Farril, quien estaba muy enamorado de ella y contemplaba separarse de su esposa para estar con Salma, pero la familia de O'Farril lo habría impedido.

Leer más: Sergio Mayer dice que su hijo fue abusado por su ex Natália Subtil

Hayek, quien ha protagonizado en Hollywood películas como Bandidas y Savages, fue enviada al extranjero con todos los gastos pagados por la familia de O'Farril, incluyendo estancia y un departamento para que el productor no dejara a su esposa y callar así rumores.

Una de las razones por las que sale Salma de México es porque la mujer de Víctor Hugo O’Farril le pide la cabeza y dicen que él iba a dejar a su familia. Él estaba enamorado de Salma, pero la mujer y sus hijos le dijeron que no. La mandaron a Nueva York”, dijo Javier Ceriani en Chisme No Like.

Foto de Instagram

Y en días pasados, en el mismo programa de Chisme No Like entrevistaron a la actriz Merle Uribe, quien dijo que su carrera se acabó en los años 80 porque supuestamente no quiso ceder a las peticiones íntimas que le habría propuesto O'Farril, y él la vetó; le cerró "las puertas" en muchos proyectos.

Pero además, Merle dio a conocer que varias actrices sí se relacionaron sentimentalmente con el productor, entre ellas Lourdes Munguía y Érika Buenfil, de hecho esta última obtuvo varios protagónicos en telenovelas debido a que tuvo relaciones con O'Farril.

Salma comenzó su carrera en México, en los años ochenta, participando en telenovelas como Un nuevo amanecer, luego protagonizó Teresa con mucho éxito, en 1989, y jamás volvió a aparecer en una telenovela mexicana, ya que optó por buscar futuro como actriz en Estados Unidos.

Desperado y Abierto hasta el amanecer fueron algunas de las primeras películas en que apareció en Hollywood y se le considera una de las figuras mexicanas con más éxito en Estados Unidos, desde los tiempos de la actriz Dolores del Río.

Salma está casada con el empresario francés François-Henri Pinault, desde 2009 y ambos son padres de una hija.

Leer más: En bikini rojo, Thalía destrona la mejor pose de Livia Brito