Lo que muchas famosas esconden Salma Hayek lo mostró

La actriz Salma Hayek publicó en su cuenta de Instagram una imagen donde lució sus canas. Su decisión de mostrar el cabello al natural fue bien recibida por sus seguidores, quienes le dedicaron mensajes positivos.

#selfie with hoodie and white hair. Selfie con capucha y canas. Una publicación compartida por Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 12 de Sep de 2017 a la(s) 1:25 PDT

“Selfie con capucha y canas”, escribió Hayek para acompañar la fotografía que ya tiene más de 155 mil “me gusta”.

Hace unos días, la actriz celebró su cumpleaños 51 y agradeció a sus fans y seguidores.

2 mothers having a cuppa and planning the @mothers2mothers event that we are cohosting with #Gucci in November #chimeforchange #siennamiller #mothers tomando me un cafecito con Sienna Miller mientras planeamos el evento que estamos haciendo con Gucci por Mothers2Mothers #madres Una publicación compartida por Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 8 de Sep de 2017 a la(s) 3:24 PDT

“Muchísimas gracias por todo el amor y toda la alegría que traen a mi vida, especialmente a las personas que son mis fans y que hacen sus propias páginas de fans. Los adoro, ustedes son súper especiales para mí, estoy súper agradecida, tengo a los mejores fans del mundo”, comentó.

Two things: #1 thank you alessandro michele for my beautiful tiara #2 Hitman's Bodyguard is number 1 film in the box office for 3 consecutive weeks 2 cosas: #1:Gracias @lallo25 por mi bellísima tiara #2:Hitman's Bodyguard sigue siendo la película número por 3 semanas consecutivas #tiara #gucci #film #hitmansbodyguard Una publicación compartida por Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 4 de Sep de 2017 a la(s) 9:52 PDT

SALMA EN LA PORTADA DE PHILOSOPHY DI LOENZO

Salma, que aparece en la portada de la publicación con una blusa estampada floral de Philosophy di Loenzo, falda de Erdem, cinturón de Prada y anillos de Repossi, confiesa que le gustan las curvas, aunque no esté muy conforme con todas las que hay en su sensual fisonomía.

Sometimes I just love my job ! A veces me encanta mi trabajo. #hitmansbodyguard #tbt #bestjobever Thank you so much @thedonnapreston Una publicación compartida por Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 7 de Sep de 2017 a la(s) 8:48 PDT

“NO VOY A MENTIRTE, ME GUSTARÍA QUE LA CURVA EN ALGUNOS LUGARES ENTRARA EN VEZ DE QUE SOBRESALIERA”, SEÑALA LA MUJER VERACRUZANA.

“ME ENCANTA LA PALABRA ‘CURVY’. ES ARTÍSTICA. UNA LÍNEA RECTA PUEDE SER ABURRIDA”.

Sin embargo, Salma ha ido cambiando sus perspectiva con respecto a su cuerpo según ha ido envejeciendo y a estas alturas se pregunta si realmente necesita ejercitarse tanto como antes.

I am so bad at posting magazine covers but luckily I have fantastic fan pages that keep on top of it - gracias lo agradezco! #tbt #ellefrance Una publicación compartida por Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 31 de Ago de 2017 a la(s) 5:05 PDT

Sin embargo, lo que más odia del paso del tiempo tiene que ver más con sus ojos, y no precisamente con las arrugas o con las patas de gallo.



“Soy una persona tan visual y ahora no puedo leer sin depender de las gafas. Ha sido muy, muy triste. Para mí la pérdida de vista ha sido peor que la menopausia”.

Salma tampoco está contenta con su pelo rizado, todo lo contrario que a su marido, François-Henri Pinault, al que le encanta su poderosa melena morena.

Another #tbt from last month's #numerohomme, gracias #salmahayekmx Una publicación compartida por Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 31 de Ago de 2017 a la(s) 8:04 PDT

“No puedo ir a un evento con mi cabello rizado loco. Y él me dice: ‘Pero eso es lo que eres, eléctrica. Ellos te conectan al poder y eres eléctrica. Es por eso que tu cabello es así”, comenta Salma.

LOS SECRETOS DE BELLEZA MÁS SIMPLES DE LA ACTRIZ

Próximamente, aparecerá en la película de acción The Hitman’s Bodyguard. En esta ocasión, nos revela cómo mantiene su piel saludable y por qué debemos ir a conocer a una masajista japonesa muy particular.

Nunca me limpio la cara en las mañanas. Mi abuela me enseñó que por la noche tu piel repone todas las cosas que perdiste durante el día. Además, si me lavé muy bien por la noche, ¿por qué estaría sucia cuando me levanto? Lo que pasa es que las empresas quieren que utilices más productos.

It's all about the #light la Luz lo es todo #nofilter Una publicación compartida por Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 25 de Jul de 2017 a la(s) 4:46 PDT

e lavo con agua de rosas que es muy suave y revitaliza la piel. Después me pongo humectante. Tengo un aceite de mi línea Nuance que me encanta. No me pongo bloqueador solar a menos que vaya a estar expuesta al sol todo el día. ¿Por qué? Creo que los químicos de los bloqueadores no son buenos para la piel. Me parece que solo hay que usarlos cuando los necesitas.

Por la noche, me desmaquillo con aceite de coco. Después utilizo el agua de rosas para eliminar los residuos. Puedes aplicar el agua de rosas con una toalla caliente (si quieres mete la toalla en el microondas) para crear un poco de vapor.

Con información El Universal/New York Times

