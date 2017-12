Salma Hayek y más actrices: "no permaneceré en silencio"

No ha sido el mejor año para Hollywood y no precisamente por malas producciones cinematográficas, sino por la ola de denuncias por acoso sexual contra actores, directores y productores.

Muchos de ellos de larga trayectoria, como Oliver Stone, Steven Seagal, Dustin Hoffman, Kevin Spacey y el magnate de la industria Harvey Weinstein.

En medio de estos escándalos, grandes figuras de Hollywood se unieron para pronunciarse en contra del acoso y para incentivar a alzar la voz y denunciar los abusos en una campaña, impulsada por la revista norteamericana W.

En ese sentido, Nicole Kidman, Jennifer Lawrence, Emma Stone, Salma Hayek y Margot Robbie repitieron, frente a la cámara, la frase:

"I will not be silent (no permaneceré en silencio)".