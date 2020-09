Salma Hayek y sus secretos de belleza, desde su agua de rosas hasta su crema con tepezcohuite

Salma Hayek celebra su cumpleaños número 54, dando cátedra que la edad no es impedimiento para lucir hermosa, jovial y sensual. La actriz originaria de Coatzacoalcos, estado de Veracruz, ha logrado consolidar su carrera artística en Hollywood. La actriz mexicana disfruta de unos días de verano haciendo un roadtrip por las islas griegas junto a su esposo François-Henri Piault.

Luciendo su hermosa figura usando un vestido amarillo, la mexicana Salma Hayek compartió este mensaje en sus redes sociales con motivo de su cumpleaños 54. "Estoy muy agradecida y orgullosa de todos y cada unos de mis 54 años, gracias por todos las felicitaciones, especialmente a mis fans que hicieron un Instagram especial para mi cumpleaños. ¡Qué regalo!".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Al verla tan bella y jovial, muchos de sus seguidores en redes sociales se preguntan, ¿cuál es el secreto de belleza de Salma Hayek? La actriz no duda en compartirlo. Anteriormente contó en una entrevista para Harper’s Bazaar, usar su propia crema llamada "Nuance Salma Hayek AM/PM Súper Crema Anti Edad", elaborada con tepezcohuite.

En la mañana no me lavo la cara con jabón o limpiador, pongo un poco de agua de rosas, luego mi crema hidratante y nunca uso bloqueador a menos que salga al sol, todavía no me pongo botox, o peeling, nada, a veces pienso que debería hacer algo, pero no sé qué.

Salma Hayek ha recibido muchos mensajes amorosos por su cumpleaños número 54. Foto: Instagram @salmahayek

¿Qué es el tepezcohuite, ingrediente que Salma Hayek usa para lucir hermosa y jovial? Es un árbol que crece específicamente en Oaxaca y Chiapas, es considerada una especie endémica. Su nombre científico es Mimosa Tenuiflora. En la época prehispánica se le llamaba tepezcuahuitl" y llamaba mucho la atención por sus maravillosas propiedades para sanar la piel. En náhuatl su significado es "árbol del cerro que sangra", ya que su extracto es rojizo. Hoy en día se le conoce como "el árbol de la piel".

En una entrevista hace unos años, Salma Hayek manifestó al respecto: "En México se usa para ayudar a desvanecer cicatrices y particularmente, se emplea en personas que son víctimas de quemaduras; se sabe que no hay ninguna marca que lo esté empleando en sus productos, a excepción de nosotros. Recuerdo que cuando la llevé a los laboratorios, muchos nos preguntaron: '¿por qué nadie está utilizando esto?'".

Otro de los secretos de belleza de Salma Hayek es el yoga, el único ejercicio que lleva a cabo para mantenerse en forma. En particular el estilo de yoga que realiza es el Vinyasa, que ayuda a tonificar, desintoxicar y a quemar grasa: "Ha cambiado mi vida, estaba lidiando con mucho dolor, me ayudó a manejar mi estrés, me gusta hacer cosas que van más allá de que mi cuerpo o mi cara se vean bien", mencionó la actriz mexicana a la revista estadounidense Harper’s Bazaar.

Salma Hayek, hermosa y jovial a sus 54 año de edad. Foto: Instagram @salmahayek

Aunque pudiera pintarse su cabello cada vez que quisiera, Salma Hayek ama sus canas: "ya no estoy pintando mi pelo, tengo canas alrededor de mis orejas y las estoy dejando ser, pero podría cambiar de opinión en cualquier minuto, trato de no lavar tan seguido mi pelo".

Cabe mencionar que antes de cumplir 54 años de edad, Salma Hayek compartió en sus redes sociales una fotografía en sus redes sociales usando un traje de baño negro con cuello halter y escote estilo ojo de cerradura, que combinó con un pareo transparente. "¿Quién creen que cumple 54 años mañana? Por cierto, ¡esto no es un Throwback Thursday! ¡Gracias Marjo por convertirte en fotógrafa durante las vacaciones!".

"Gracias por ser una inspiración para nosotros, te deseo el cumpleaños más feliz de la vida, te amo hasta la luna y de vuelta mi reina", "hermosa", "fantástica", "la mejor humana de todos los tiempos", "feliz cumpleaños princesa, gracias por un regalo en forma de hermosas fotos❤️", son algunos de los comentarios que ha recibido Salma Hayek por su cumpleaños.

¡Feliz cumpleaños Salma Hayek!

La belleza mexicana de Salma Hayek. Foto: Instagram @salmahayek

También te puede interesar:

No solo Kate del Castillo, Salma Hayek y Penélope Cruz también estuvieron involucradas con un narcotraficante

Salma Hayek orgullosa y del paro nacional de las mujeres mexicanas

Salma Hayek vuelve a conquistar pero ahora sin pronunciado escote