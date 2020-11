Salma Hayek ya no soporta que le hagan pruebas de Covid-19

Salma Hayek de 54 años de edad, dejó bien en claro que está harta de las pruebas de Covid-19, pues la actriz se hace dicha prueba cada que sale de su hogar, por lo que decidió subir todos los videos, donde aparece realizándose dicho examen el cual consiste en meter un hisopo a la nariz para obtener una pequeña muestra para después analizarla, pero al parecer la famosa está harta de dicha molestia.

El video de Salma Hayek cuenta con más de 58 mil reproducciones y varios comentarios de todo tipo, desde burlas por parte de sus amigos al ver la cara de Salma Hayek cuando le meten el hisopo, hasta comentarle que es una mujer responsable y que hace bien en hacerse la prueba cada que lo requiera.

"Estamos dos yo también di positivo y no la estoy pasando nada bien", "Ya pronto estaremos mejor. Todo tiene un final y todos esperamos el final de covid que esperemos y sea muy pronto", "Como te entiendo Salma ya no quiero mas...mi nariz me odia lo se", "Debe ser super incómodo", "Cuídate mucho te queremos mucho un abrazote y bendiciones", le escriben a Salma Hayek en redes sociales.