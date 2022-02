¡Saltó a tiempo y evitó una tragedia! Michelle Renaud narra el accidente que tuvo al montar a caballo

La bella actriz mexicana de telenovelas Michelle Renaud de 33 años de edad, contó a sus miles de seguidores en Instagram, el tremendo susto que se llevó al sufrir un accidente montando a caballo. "Juré que me iba a morir", expresó en uno de los videos que publicó en la red social antes mencionada, refiriéndose a su percance como "crónica de una caída anunciada".

La ex novia del actor ecuatoriano Danilo Carrera, manifestó haberle perdido el miedo a los caballos al 100 por ciento. Después de galopar y sentirse "la jinete más pro del mundo", se le hizo fácil aprender a repararlo, "bueno me sentía orgullosa de mí y cuando me confié, el caballo me dio una gran lección, me hizo como trapo y me enseñó quien manda".

¿Qué fue lo que ocurrió? De un momento a otro, el caballo dejó de obedecer a Michelle Renaud y comenzó a correr lejos del lugar donde estaban filmando. Durante la huida, el animal pasó por debajo de un toldo y gracias a que la actriz tuvo buenos reflejos, no ocurrió una tragedia, ya que logró aventarse a tiempo.

"Les juro fue super intenso todo y no me pasó nada", cuenta en uno de los videos que publicó, estando en compañía de sus asistentes. "Incluso cuando me logré aventar del caballo, vi como que se me venía encima y de la nada, algo me jalo abajo del tráiler". Michelle Renaud está convencida que fue su mamá quien la protegió.

Para mí fue mi mamá y eso me dice que cuando se muere alguien que amamos, no se va, hay que aprender a sentirlos en su nueva forma.

Una de las lecciones que aprendió Michelle Renaud ante su accidente, es que jamás hay que confiarse y dar por hecho cualquier cosa. Justo cuando pensaba que el caballo y ella eran uno mismo y que ya lo podía dominar, "me descuidé y me dominó él a mí, aprendí que nunca, cuando alcanzas tu meta, debes confiarte y dar por hecho, siempre hay que seguir con humildad".

El percance montando a caballo le dejó a la actriz originaria de la Ciudad de México, dolores en el cuello, espalda, cadera, piernas y sobre todo los tobillos, por lo que recurrió a la hieloterapia.

Al haber tenido una caída de alto impacto, tuvo que acudir a un hospital para hacerse una tomografía, resonancia, placas, etc: "no me rompí nada, arriba el veganismo, saliendo me dolía todo el cuerpo, llegué a casa y me metí a la tina con hielos, les juro que por arte de magia se me bajo todo el dolor al 60 por ciento, si no es que más y ya ni me he tenido que tomar ningún medicamento de los varios que me recetaron".

De igual manera, la protagonista de telenovelas como "Hijas de la luna" o "La reina soy yo", resaltó sentirse muy bien y super orgullosa "de lo que logré ayer y con todas las ganas de volver a subir al caballo, ahora sin creerme la muy muy; logré parar al caballo como cinco veces, mi yo del pasado jamás hubiera creído que me podía ni siquiera subir a uno".