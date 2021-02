¡Salud! Kendall Jenner lanza su propia marca de tequila, y genera diversas reacciones

Siguiendo la tradición del clan Kardashian, ahora Kendall Jenner emprenderá en su propio negocio y lanzará a la venta su propia marca, ¡de tequila!

La modelo y socialité Kendall Jenner ha decidido incursionar también como empresaria, y tras años trabajando en este proyecto, finalmente reveló que estará por lanzar al mercado su propia marca de tequila, que incluso sus hermanas prometen que es lo mejor que han probado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Luego de alcanzar la fama en Keeping Up With The Kardashians y extenderla como modelo, ahora Kendall Jenner tendrá su propia empresa de bebidas alcohólicas, esta con el nombre ‘818’.

Al parecer, las vacaciones de las hermanas Kylie y Kendall Jenner en Jalisco tuvieron un propósito más que solo relajarse y descansar tomando el sol, sino que también pudo ser un viaje de negocios para Kendall, quien ahora lanzará a la venta su propio tequila, este elaborado en dicho estado de México.

La modelo se une a Kylie Jenner y a Kim Kardashian en la lista de integrantes del clan Kardashian-Jenner que han lazado sus propias marcas. La hija menor de Kris Jenner actualmente es dueña de ‘Kylie Jenner Comestics’, mientras que la ex esposa de Kanye West tiene a su nombre ‘KKW Beauty’ y ‘Skims’.

Leer más: Kendall Jenner fue escoltada por un gran operativo local en su paseo por Tonalá, en Jalisco

Fue a través de Instagram que Kendall Jenner dio a conocer oficialmente el lanzamiento de ‘818’, su propia marca de tequila añejo, elaborado en Jalisco. La modelo y ahora empresaria señaló que ha estado trabajando en él durante casi cuatro años.

“Por casi cuatro años he estado en esta aventura de crear el tequila de mejor sabor. Después de docenas de pruebas a ciegas, viajes a nuestra destilería, entrando anónimamente a competencias mundiales de sabor y GANANDO, después de tres años y medio creo que lo hemos logrado”, expresó Kendall Jenner en su post de Instagram.

La publicación la adjuntó con videos diferentes de ella durante el proceso de pruebas de su propio tequila, reacciones de sus amigos al ver la botella por primera vez, e información acerca del producto.

Te puede interesar: Kylie Jenner es burlada en las redes sociales por "creerse una mexicana"

“Esto es todo lo que hemos estado bebiendo durante el último año, y no puedo esperar a que todos puedan tener sus manos sobre él y disfrutarlo tanto como lo hacemos nosotros”.

El producto se trata de un tequila añejado cien por ciento de agave azul hecho a mano en Jalisco, México. De acuerdo con la descripción del producto en las redes sociales de Kendall Jenner, su tequila cuenta con un ligero sabor a frutas como la piña y vainilla, endulzado con azúcar morena, jarabe de vainilla y canela.

Las reacciones al tequila de Kendall Jenner

Ante el anuncio del lanzamiento de la marca de tequila de Kendall Jenner, la noticia fue recibida de maneras diversas. Las hermanas de la modelo han felicitado a la nueva empresaria, con mensajes positivos a su marca, asegurando que ha estado trabajando arduamente en ella.

“He visto todo el arduo trabajo y amor que has puesto a ‘818’, y lo lograste”, comentó Kylie Jenner en la publicación del anuncio. “¡Muy orgullosa de ti! No solía beber mucho hasta que probé ‘818’. Shots de tequila todo el día”, agregó Kim Kardashian en la misma publicación.

Sin embargo, en redes sociales puede verse también la otra cara de la moneda, pues no todos los internautas están conformes con el lanzamiento de una marca de tequila, una bebida tradicional mexicana, en manos de una estadounidense caucásica, acusando así a Kendall Jenner de cometer apropiación cultural.

“Por favor, sé considerada con apropiación cultura, por favor, ¡no es justo!”, “Otro extranjero llegando a México y explotando a pequeños productores locales al pagarle el 1 por ciento de las ganancias reales”, se puede leer en Twitter.

“Kendall tiene 0 por ciento de conocimiento de la cultura mexicana detrás del tequila, dice que le tomo cuatro años crear el mejor sabor”, “Lo peor es que va a pagar muy mal a mexicanos que buscan trabajar por algo de comer”, se incluyen en algunos comentarios más.

Suscríbete aquí a Disney Plus.