Salvador Rivera gana La Voz Senior gracias a su romántica voz

De corazón bohemio desde hace más de 30 años y una larga carrera, la cual ha dado frutos en la industria musical coronándolo como uno de los ganadores de La Voz Senior, Salvador Rivera, le contó al Periódico EL DEBATE como logró conquistar a los televidentes para ganar el primer lugar

Salvador comenzó a buscar su propio camino a la edad de veinte años, pues fue el único de sus hermanos que sintió una conexión inmediata en el mundo del espectáculo y para lograrlo tocó muchas puertas.

"Inicie ya a los veinte años a buscar un camino pues ya el canto, estudiar música y me encontré que la música pues era algo que me fortalecía, me emocionalmente y no me di cuenta que pues la gente me contrataba, me y pagaba para cantar entonces me encontré un caminito y seguimos estudiando de hecho te hablo hace 39 años que me dedicó a la música...", dijo Salvador.

Tras darnos una pequeña introducción sobre su carrera, Salvador no perdió la oportunidad y agradeció a los televidentes por haberlo elegido como el ganador de la primera temporada del reality musical, ya que nunca perdió la oportunidad de llegar a la final a lado de su coach, Ricardo Montaner.

"Me siento muy orgulloso de ser el primer Voz Senior de México Latinoamérica, gracias Azteca que audiciona este proyecto en realidad, que nos permiten a los mayores de 55 entrar a un mercado que no tenemos oportunidades en ningún lado verdad y aquí nos abrieron las dos puertas de Azteca maravillosamente,", dijo Salvador.

Por si fuera poco Rivera también reveló que su novia fue pieza clave para participar en La Voz pues más que ser parte del programa quiso cumplir con los deseos de su pareja, pero nunca se imaginó que desbancaría a todos sus contrincantes que lo dieron todo.

Yo tengo una novia que me ayudó al decirme que yo podía ganar este concurso y pues vine a representar sus deseos, comentó muy contento el ganador.

Además confesó que su género preferido, sin duda, es la balada romántica, pues dentro de su garganta estos temas retumban en el corazón de cualquiera, pues recordemos que con esta se llevó al equipo de Ricardo Montaner a la victoria.

"La balada romántica es lo que más me gusta aunque sé muchos boleros cantó muchos boleros hago un bloque de boleros, siempre en mi espectáculo(...) Mi fuerte son las baladas y es donde yo me siento más identificado que fue lo que cante en este concurso y por otro lado nos dejaban cantar lo que era nuestro género no, en este concurso nos permitieron cantar lo que sabemos cantar, muchos cantaban blues, muchos cantaban soul otros cantaban rock and roll, otros cantaban ranchero ...", expresó el artista.

También dijo que ser parte del equipo de Ricardo Montaner fue una experiencia única ya que además de admirarlo como artista conoció su lado más humano.

"La verdad fue una gran experiencia independientemente de que te digo de la admiración que le tenía como artista al maestro Montaner también le tengo como ser humano por que es una gran persona, y más que enseñarme como cantar me ayudó en muchas cosas en la vida que yo no tenia la capacidad de ver creo que es una persona muy generosa en dar todos sus conocimientos...", expresó.

Para finalizar Salvador dijo que este 2019 sacará un disco el cual ya está terminado pues está ajustando algunos detalles para sacarlo a la luz y sea un éxito con la esencia que lo caracteriza.

