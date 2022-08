Salvador Zerboni dijo que Jenni Rivera murió en un atentado; Juan Rivera arremete contra el actor

Durante su estancia en el reality show "La casa de los famosos", producido por la cadena hispana Telemundo, el actor mexicano Salvador Zerboni manifestó durante una de las tantas conversaciones con sus compañeros, que la cantante Jenni Rivera no murió en un accidente, sino en un atentando. Dicho comentario no fue del agrado de Juan Rivera, uno de los hermanos de la fallecida "Diva de la Banda".

A través de su canal de YouTube, el cantante Juan Rivera arremetió en contra de Salvador Zerboni, señalando que al ser una figura pública, con muchos seguidores en redes sociales, puede influir en una idea errónea con respecto a la muerte de su hermana Jenni.

"Aseguró que eso no fue un accidente, sino que fue un atentado y a mí me molestó, el motivo por el que me molestó tanto el comentario de Zerboni es porque es una figura pública que tiene bastantes seguidores y esa gente la opinión de ellos carga un poco más de peso que un civil porque su voz llega a las masas".

Cuando Salvador Zerboni hizo esas declaraciones, Juan Rivera se comunicó con la producción de "La casa de los famosos", pues quería entrar al reality show y hablar de frente con el actor, sin embargo, su petición fue negada. "Me dijeron que no pueden exponer a su talento a peligro, yo no voy a pelear con el amigo, yo simplemente quiero hablar".

Mi hermana ahorita no está para defenderse y lo que están haciendo, es correr un rumor que no es justo para la vida y el legado de Jenni Rivera.

El tío de la también cantante Chiquis Rivera, señaló que su hermana "sufrió suficiente en la vida" de abuso sexual, de violencia doméstica, "de cosas muy feas para que todavía cuando muera la gente sienta la libertad de hablar tarugada y media".

Asimismo, Juan Rivera envió un mensaje a los seguidores de Salvador Zerboni, externándoles que no hay que cerrar sus mentes, ni cegar la vista "porque sigues a alguien y justificar algo mal dicho, creo que es justo (que Zerboni) aclare por mi hermana, aparte, yo no tengo que pedir permiso ni autorización".

La madrugada del 9 de diciembre de 2012, tras su concierto en la Arena Monterrey, en la ciudad de Monterrey, estado de Nuevo León, México, Jenni Rivera se trasladó al aeropuerto General Mariano Escobedo, para abordar un Learjet 25 con destino a la CDMX, ya que ese mismo día, debía estar en el programa en vivo de "La Voz México", donde era coach junto con Beto Cuevas, Paulina Rubio y Miguel Bosé.

A los pocos minutos de haber despegado la aeronave, los radares del aeropuerto perdieron contacto. El avión en el que viajaba Jenni Rivera, se desplomó y estrelló en la Sierra Madre Oriental, en el municipio de Iturbide, Nuevo León. Todas las personas abordo perdieron la vida.

Te recomendamos leer:

Además de Jenni Rivera, perdieron la vida Arturo Rivera Ruiz (su publirrelacionista), Mario Macías Pachecho (abogado), Jacob Yebale (maquillista), Jorge Armando Sánchez, conocido como "Gigi" (su estilista), así como los pilotos del avión Miguel Pérez Soto y Alessandro Torres Álvarez.