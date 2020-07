Salvador Zerboni habla sobre su relación con Alejandra Guzmán; una vida llena de excesos

México.- En la más reciente emisión del programa "El Minuto que cambió mi destino", conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, estuvo como invitado de la semana el actor Salvador Zerboni, quien no se detuvo a contar muchas de las experiencias que ha tenido a lo largo de su vida y hasta compartió que de joven fue novio de Alejandra Guzmán.

El actor de 38 años compartió con el periodista que durante su juventud fue novio de "La Guzmán" justo cuando ella había terminado su relación con el empresario Pablo Moctezuma, padre de su única hija Frida Sofía, un amor que les duró seis meses aproximadamente y estuvo lleno de nuevas experiencias para él.

De acuerdo con sus declaraciones, dicho amor fue más fiesta que un romance serio: "Anduvimos como seis meses, fue un amor de verano, yo iba en la prepa y nos conocimos en Acapulco... Me llevaba como diez años, me fui a vivir con ella un tiempo cuando mis papás me cacharon con ella", reveló durante la entrevista.

Aunque fueron varios meses de relación, el amor ya no dio para más, pues el actor dijo que algunas cosas que vio en ese periodo de tiempo no le parecieron: "Vi muchas cosas con ella, los ambientes pesados, drogas, en mi vida las había visto y ahí la probé por primera vez... con ella vi muchas cosas que me espanté, hasta balazos".

Zerboni mencionó que en el tiempo que estuvo de novio con "La Guzmán", le tocó ver al padre de la cantante, Don Enrique Guzmán, agarrarse a balazos con otras personas y eso lo asustó mucho: "Yo salí por abajo de la mesa, corrí a mi casa y ya nunca más le volví a contestar, dije que esto no era para mí, ya no está divertido... no tenía necesidad de vivir todo eso", relató.

Todas estas amargas experiencias fueron suficientes para que él decidiera alejarse de la cantante y terminar su relación, y aunque continuó consumiendo sustancias dañinas para su cuerpo, años más tarde tomó la decisión de dejarlas por completo y comenzar una buena vida, sobrio y alejado de esos malos hábitos.

Sobre estas declaraciones por parte del actor, la cantante no ha reaccionado al respecto, ni su padre, quien no es una persona que se quede callada cuando algo le molesta y esto quedó muy claro cuando su nieta, Frida Sofía, estuvo en constantes ataques hacia su madre, logrando tener contundentes respuestas por parte de su abuelo, lo que desencadenó un pleito más entre la joven y un integrante de la familia Guzmán.

¿Salvador Zerboni en realidad se enamoró de Alejandra Guzmán?

Al ser cuestionado sobre si se había enamorado de la cantante, al actor respondió: "Me enamoré de la rockstar. No de Alejandra, me enamoré de lo que es estar con una rockstar, que era muy divertido andar de arriba para abajo … Y yo empezaba a tomar en serio. Viví muchas cosas con ella, vivimos cosas fuertes".

Y sobre su relación con Frida Sofía, quien apenas tenía tres años cuando él entró a la vida de Alejandra: "Jugaba con ella. Ella era una bebé tenía tres años y andaba con nosotros de arriba para abajo, pero era una bebé".

