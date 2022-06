Salvador Zerboni "le canta" su precio a Irina Baeva en La casa de los famosos delante de Laura Bozzo

México. En el reality show La casa de los famosos 2 nadie, ni nadie se le escapa a sus integrantes en tema de conversación y ahora Salvador Zerboni arremeten en contra de Irina Baeva.

"No tiene estudios, ni talento", opinan de Irina Baeva el actor Salvador Zerboni delante de Laura Bozzo. El reality show de Telemundo sigue dando de que hablar y ahora sale a relucir lo que Zerboni opina de Irina.

En el reality show de Telemundo La casa de los famosos 2, Salvador Zerboni refiere que la actriz rusa Irina Baeva carece de talento y la plática sobre ella comienza luego de que Bozzo le cuenta a él acerca del problema que tuvo con Irina y Gabriel por opinar acerca de la supuesta infidelidad que cometieron los famosos con respecto a Geraldine Bazán.

"Yo me peleé horrible con Niurka, porque Niurka salió a defender a Irina, a decir que yo era una vieja bruja, que era horrible, fea; a mí no me importa que me digan que soy horrible, fea", le dice Bozzo a Zerboni.

Irina Baeva. Foto de Instagram

Luego Salvador comenta: "¿Pero Irina por qué va a representar a las mujeres? Sin estudios, no tiene talento, y no tiene una carrera. Ha salido en dos novelas y ya pero es la esposa de..., ojo, no dudo que sea una gran mujer, pero por qué va a representar a todas las mujeres cuando hay grandes personalidades que han estudiado, que tiene el talento, que se desvive".

Laura asegura: "Fue lo que yo dije, y bueno me tuitearon,y todo lo demás. A mí no me representa, porque una mujer que se metió con un hombre casado a mí no me va a representar".

Zerboni pregunta a Bozzo si Gabriel Soto era casado cuando empezó su relación con la actriz rusa, y le responde que sí, por ello fue que inició el problema entre ella e Irina y Gabriel.

A finales de 2021, Irina Baeva y Gabriel Soto informaron a medios de comunicación que ganaron una demanda por difamación en contra de Laura Bozzo y agradecieron que la justicia les haya dado la razón.

También te recomendamos leer:

Tras perder dicha demanda, Laura Bozzo fue condenada a pagar los gastos y costos del juicio que emprendieron en su contra Gabriel e Irina, según dio a conocer el periodista Gil Barrera.