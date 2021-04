Salvador Zerboni recuerda cómo conoció a Alejandra Guzmán y cómo fue la relación sentimental que tuvieron

México. El actor Salvador Zerboni, originario de Ciudad de México (1973), estuvo como invitado en el programa de televisión Mimí Contigo, y recordó cómo fue la relación sentimental que tuvo años atrás con Alejandra Guzmán.

Zerboni, quien ha participado en teleseries como La reina del sur, junto a Kate del Castillo, dio que conoció a Alejandra en Acapulco, Guerrero, México, en una noche de antro, cuando él tenía 18 años de edad.

Llegué con unos amigos, la miré de lejos y me impactó, se me hizo una mujer desmpampanante, cuando me dijeron quién era no lo podía creer, y de ser un fin de semana padre pasó a ser una relación bonita".