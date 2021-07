Salvaje felina. Aura Cristina Geithner con impresionante vestido de leopardo

Aura Cristina Geithner de 54 años de edad se está convirtiendo en una verdadera bomba del amor y es que su belleza no tiene límites

Si echamos un vistazo a su cuenta de Instagram, la actriz colombiana se puso un vestido de leopardo muy seductor.

Y es que a Aura Cristina Geithner le encanta todo este tipo de prendas con las cuales más de uno de sus fans queda petrificado.

"Hermosa te amo soy tu fan número uno y me gustaría claro si puedes que me siguieras", "Eres una hermosura de mujer princesa me enamore", le escriben a la rubia.

Para quienes no lo saben a Aura Cristina Geithner le fascinan los vestidos de leopardo pues la hace ver salvaje.

Además Aura Cristina Geithner sabe que tiene la figura y el porte para lucirlo en sus impresionantes fotos.

Pero eso no es todo, ya que le gusta usar maquillaje muy cálido para que sus facciones no se pierdan.