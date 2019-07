Sam Smith anuncia el lanzamiento de su nuevo sencillo

Por medio de una publicación en instagram el cantante estadounidense Sam Smith informó a sus 12 millones y medio de seguidores que su nuevo sencillo "How Do You Sleep?" será lanzado el próximo viernes 19 de julio.

A principios de éste año Sam Smith lanzó el sencillo "Dancin with a stranger" junto a Normani, la ex integrante de Fifth Harmony y fue todo un éxito.

Será cuestión de esperar el nuevo sencillo de Sam para conocer el nuevo ritmo que estaría manejando para su nuevo material discográfico, el cual aún no tiene fecha de lanzamiento y su información es nula.

Actualmente Sam Smith se encuentra en su giral mundial promocionando su más reciente disco "The Thrill of it All" el segundo álbum del cantante, lanzado en noviembre del 2017.