Sam Smith habla de su gira, terapia, fumar y hacer playback

Sam Smith sabe que su música es melancólica y emotiva, pero espera que sus conciertos en vivo sean inspiradores y se sientan, en sus palabras, “como un puñado de amor”.

Foto: AP

El cantante conocido por baladas como “Stay With Me” y “Too Good at Goodbyes”, comienza el tramo estadounidense de su gira “The Thrill of It All” hoy viernes en Detroit.

Sam Smith volverá a algunos de los escenarios que recorrió hace tres años cuando su álbum debut de 2014, “In the Lonely Hour”, dominó las listas de popularidad. Pero esta vez dice que pudo hacer mucho más por su show.

“Realmente no supimos qué hacer porque todo se volvió muy grande antes de que de hecho tuviéramos el dinero para montar un verdadero espectáculo”, dijo Sam Smith de su gira de 2015.

Para esta gira pude elegir las canciones, pude realmente decidir qué tipo de show y tour serían. Realmente pienso que en este espectáculo se puede ver mi crecimiento como artista.

Sam Smith, cuyo segundo disco “The Thrill of It All” salió en noviembre, charló con The Associated Press sobre la gira, dejar de fumar y beber, y sobre ir a terapia por primera vez.