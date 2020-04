Sam Smith invita a sus fans a ejercitarse con divertida imagen

Durante esta cuarentena han sido muchísimos los famosos que se han mantenido más activos en las redes sociales y más cercanos a sus seguidores que nunca, intentando también hacer su cuarentena más entretenida y amena.

Tal es el caso de Sam Smith, el cantante británico compartió recientemente una divertida imagen con la intención de pedirle a sus fanáticos que se mantengan activos y hagan ejercicio para evitar el aburrimiento por estar encerrados.

El intérprete de temas como "How do you feel" y "I'm not the only one" publicó una fotografía luciendo un atuendo de gimnasia con los colores de la próxima temporada primavera verano, una peluca rubia y tacones para entretener a sus seguidores.

"¿Cómo están todos hoy?, ¿se mantienen activos? Extrañando mucho a otros humanos" se lee en la descripción de la fotografía que publicó el cantante.

Cabe señalar que, aunque muchos creyeron que se trataba de una imagen real, resulta que la cuenta artística de Instagram @Kookoo.s dibujó sobre la fotografía del cantante dicho atuendo, para compartir su arte y un poco de humor entre los internautas.

La publicación recaudó más de 400 mil me gustas y cientos de comentarios en donde destacan la actitud positiva que Sam Smith siempre muestra en cada una de sus publicaciones.