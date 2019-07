Sam Smith pone a todos a bailar con su nuevo vídeo

El nuevo video de Sam Smith fue lanzado esta mañana y viene acompañado de una gran coreografía y muy buena vibra en las interpretaciones.

La semana pasada el cantante británico anunció por medio de sus redes sociales que estrenaría su nueva canción "How do you sleep?" y sus seguidores se mostraron impacientes ante tal anunciamiento, además reveló que el videoclip oficial estaría llegando el 19 de julio.

El video no es más que una expresión de liberación, al principio podemos ver al cantante siendo arrastrado por un hombre, poco después empieza a liberar sus sentimientos para continuar con una majestuosa coreografía junto a varios hombres que bailan al ritmo de su nueva canción.

"Mi corazón esta latiendo tan rápido. Estoy muy orgulloso de esto" tuiteó el cantante sobre su nuevo video momentos antes de ser liberado en las plataformas digitales.

Sam es bien conocido por inspirar a miles de personas de la comunidad LGBT contando sus propias experiencias, actualmente el cantante es un gran exponente para la comunidad y su historia alienta a muchos más a ser quiénes realmente quieren ser.

"Gracias a todos los hermosos seres humanos que me han ayudado a salir de mi caparazón durante el año pasado" escribió Sam para sus seguidores en Twitter.

Este nuevo sencillo podría formar parte de su nuevo material discográfico a principios de éste año Smith lanzó el sencillo "Dancing with a stranger" junto a Normani, la ex integrante de Fifth Harmony y fue todo un éxito.

Poco a poco se va desvelando lo que vendría siendo el tercer álbum de estudio de Sam Smith y el nuevo ritmo que éste manejará, anteriormente el cantante mantuvo un perfil bajo en cuestión de hacer pop bailable, su primer álbum estuvo lleno de populares canciones que en su mayoría fueron baladas, además el segundo álbum llevó casi el mismo camino, éste último tuvo algunos ritmos diferentes al anterior.