Sam Smith y Demi Lovato lanzan el sencillo "I'm Ready"

Los cantantes Sam Smith y Demi Lovato se unieron para lanzar el tema "I'm Ready" y han logrado fascinar a todos sus fanáticos, alcanzando así medio millón de reproducciones en el video oficial a tan sólo unas horas de haber sido estrenado.

Previo al lanzamiento, los interpretes realizaron una conferencia en vivo para todos sus seguidores, en donde explicaron un poco de lo que trata el nuevo sencillo, así como la temática del video.

Con una estética neón, temática de torneos de las olimpiadas y referencias a la comunidad LGBT, el video muestra a dos personas listas para recibir al amor verdadero después de una larga espera y a cientos de personas acompañándolos durante los tres minutos y medio de duración.

El video ya figura como uno de los favoritos de este año y se ha convertido en un gran homenaje hacia la comunidad gay, presentando a uno de los icónos LGBT más populares de los últimos tiempos.

"I'm Ready" es el segundo sencillo oficial del nuevo material discográfico de Sam Smith "To Die For", mismo que hasta el momento no tiene fecha de lanzamiento, ya que por el coronavirus tuvo que ser postergado de su fecha original, este mes de abril.

A 4 horas de haber sido estrenado en YouTube, el video cuenta con más de medio millón de reproducciones y miles de reacciones por parte de los internautas, en donde destacan la calidad de imágenes que se presentaron.