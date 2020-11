Samadhi Zendejas, la chica que trae "de cabeza" a todos en Instagram con su belleza

México. Samadhi Zendejas, la actriz que encarnó a la fallecida cantante Jenni Rivera en su serie de televisión Mariposa de barrio, se ha convertido en la chica que trae "de cabeza" a todos en Instagram y todo por su belleza. A través de varias imágenes, esta queda de manifiesto y suma fans cada día.

Samandhi Zendejas es originaria de Ciudad de México, tiene 25 años de edad e indiscutiblemente, tiene una belleza que ha atrapado la atención de muchos en Instagram, y en sus publicaciones roba miradas y los más inesperados halagos por parte de sus fans.

Y además de bella, Samandhi es muy talentosa y con su actuación en Mariposa de barrio, donde intepretó a Jenni Rivera en su etapa joven, demostró que tiene madera de actriz y seguramente llegarán a su vida mejores oportunidades, de hecho ya participó también en la serie Enemigo íntimo.

En Enemigo íntimo, Samandhi dio vida a Mamba, y dicha actuación le valieron comentarios positivos por parte de la prensa especializada. Pero además de talentosa, no puede negarse que la joven tiene una figura escultural y en sus publicaciones la muestra.

A Samandhi se le recuerda también por el trabajo que hizo en su infancia en la telenovela Atrévete a soñar, en 2009, cuando tenía apenas 15 años de edad. No cabe duda que el tiempo pasa volando y hoy en día la joven se caracteriza por ser una belleza en el mundo del espectáculo nacional.

Y en una entrevista que Samandhi dio a EL DEBATE, Samandhi confesó que el haber formado parte de Mariposa de barrio significó para ella una gran oportunidad, un logro profesional, pero también una etapa dificil en su vida personal, ya que cuando la grababa tuvo la desdicha de perder a su abuela y a un amigo muy querido.

A mi abuela le alcancé a decir que iba estar en Jenni, ella me invitó a cenar a un restaurante y no tenía en ese momento dinero ni para sustentar una cena con mi abuela; entonces, ella me invitó a un restaurante italiano, y le dije “abuela, estaré en una serie y voy a interpretar a Jenni. La próxima cena yo te invitaré porque ya voy a estar cobrando mi sueldo”, lamentablemente ya no tuve la oportunidad de llegar a esa cena. Fue muy difícil."