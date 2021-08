México.- La actriz mexicana Samadhi Zendejas, recordada por proyectos como Atrévete a Soñar, Falsa identidad, Enemigo íntimo y la serie biográfica de Jenni Rivera, está causando revolución en las redes sociales con su increíble belleza.

La estrella de televisión, de 26 años de edad, ha sorprendido recientemente a sus seguidores en Instagram tras compartir algunas fotografías en traje de baño, dejando al descubierto esos atributos de impacto que posee.

Fue en su perfil oficial de la plataforma de fotografías y videos en donde la curvilínea actriz compartió un par de fotografías desde un yate privado en la playa, luciendo una figura que dejó boquiabiertos a varios y flechados a bastantes corazones.

Samadhi Zendejas eligió un traje de baño en tendencia conformado por un top con mangas en color blando y detalles en naranja, mientras que para la parte de abajo combinó con una prenda del mismo color, evidenciando sus más aclamados atributos.

Samadhi Zendejas luce sus tremendas curvas en traje de baño

Para darle un toque único a su look, la joven lució dos largas coletas, un maquillaje impecable en tendencia y accesorios como coquetas y ligas de colores que han fascinado a sus seguidores, un estilo ideal para lucirse por todo lo alto en la playa.

Más de medio millón de me gustas logró juntar la actriz mexicana que alcanzó la fama internacional luego de interpretar a Jenni Rivera en su etapa adolescente en su bioserie de Telemundo, un proyecto para el que fue elegida minuciosamente por los productores.

Aunque en la actualidad luce un cuerpo de envidia y muy bien trabajado en el gimnasio, Samadhi reveló hace algunos meses que no fue nada fácil dejarlo atrás para subir de peso al comprometerse con el personaje de la Diva de la Banda.

Leer más: Por qué Dolores del Río nunca tuvo hijos; la actriz se casó a los 15 años con un hombre 18 años mayor que ella

Según confesó en Pinky Promise, de Karla Díaz, fue fácil poder subir de peso, ya que hasta lo que no come le ayuda, pero fue difícil recuperar su figura, sin embargo, fue tanto su profesionalismo que no le importó seguir las instrucciones de los productores para la serie. Samadhi Zendejas se ganó el reconocimiento del público tras su impecable interpretación en Mariposa de Barrio.