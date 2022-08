Samadhi Zendejas se enfrenta a uno de sus personajes más complejos en 'Falsa identidad'

Sinaloa, México. Este 29 de agosto, Telemundo Internacional estrena la segunda temporada de Falsa identidad, la cual promete Samadhi Zendejas llega con más acción, llena de pasión y con ella dando vida a una mujer que se empoderó después de una traición amorosa.

Entre la venganza y el peligro

En estos nuevos episodios veremos a Circe en dos situaciones que la ponen a prueba: la primera de ellas enfrentarse a Diego (Luis Ernesto Franco), el hombre que la engañó. “Diego la hace sufrir mucho mucho en la primera temporada, pero ella en lugar de victimizarse, dice ‘nombre, de este canijo me voy a desquitar’, entonces busca vengarse de ese corazón roto [...] empieza esta guerra con Diego pero muy en el fondo es el amor que le tiene. O sea, sus palabras llenas de odio, siempre van disfrazadas con todo ese amor que sintió porque era su primer amor y el amor de su vida, entonces obviamente le duele el hecho de que no sea parte ella de su vida”.

Por otro lado, el peligro la acecha con Mateo Corona (Eduardo Yáñez). “Imagínate, le matan a su hijo y él quiere venganza. En el primer capítulo van a ver una de las escenas más fuertes de toda mi carrera, se grabó en Sonora, fue una escena muy fuerte y es la primera venganza que toma Mateo en contra de Circe. Fue una escena muy dificil, la verdad es que cada vez que la veo se me enchina la piel y ese día me puse muy nerviosa”, agrega.

Circe ha sido uno de los personajes más complejos para Samadhi Zendejas.

La actriz dice que una de las mayores virtudes de esta producción es el elenco. “La verdad es que todos sabíamos perfectamente que rol teníamos que hacer y colaboramos muy bien. Los actorazos con los que me tocó compartir escena, no te voy a mentir, el primer día estaba nerviosisisima, decía ‘a estos los vi toda mi infancia en la televisión siendo un éxito’. Pero creo que el saber que tienes unos excelentes compañeros y que todo el tiempo ven por ti, es algo que se valora y se agradece muchísimo. Me ayudó a mi chamba el contar con excelentes compañeros de trabajo”.

Mensaje a la mujer

En los últimos años, la carrera de Samadhi Zendejas ha estado llena de personajes fuertes, desde dar vida a Jenni Rivera en Mariposa de barrio, hasta su papel en Enemigo íntimo. Así, la actriz comparte que le gusta dar un mensaje a la mujer. “Estoy super agradecida con los personajes y las oportunidades que se me han dado, como interpretar Mariposa de barrio, Jenni Rivera, me cambió la vida, volví a creer en mí, en mi chamba, en que sí existe oportunidad para mi prototipo de mujer. No estábamos acostumbrados a ver a las latinas en personajes tan importantes y me encantó".

"Agradezco todos los días esa oportunidad porque me abre puertas y, sin duda alguna, soy fan de interpretar mujeres con carácter, con poder y no es la excepción con Circe. Creo que Circe ha sido uno de los personajes más complejos, en todo, físicamente, actoralmente, fue un retototote para mi y no sabes el amor que le tengo”, agrega.

Samadhi Zendejas comparte créditos con actores como Luis Ernesto Franco y Eduardo Yáñez en 'Falsa identidad'.

Samadhi comparte que una de las cosas que se lleva de Falsa identidad es el crecimiento. “Entré un poco inmadura al personaje, llegué muy joven a interpretar a una mujer super poderosa, super inteligente, me costó mucho y hoy en día que lo terminé, digo que me ayudó a crecer como persona, como actriz. Ya no me pongo nerviosa en frente de mis compañeros actores, me dio seguridad y me dio una oportunidad de demostrar que sí lo podemos hacer, que las puertas si se pueden abrir”.

Finalmente, invita al público a no poderse Falsa identidad, este lunes 29 de agosto, a las 21:00 horas (CDMX), a través de Telemundo Internacional. “Viene todo lo que les gustó de la primera temporada al máximo, mucha acción, mucha pasión, van a ver muchos besos, muchos galanes nuevos, muchas traiciones también, aunque eso no nos gusta tanto, pero le ponen esa candela que necesitan a veces las series. Anímense a ver el primer capítulo y con eso yo se que después, solitos, van a seguir viéndola”.