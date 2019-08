Samira Wiley marcada con el personaje de Poussey Washington

Samira Wiley tiene algunos consejos para todos nosotros: "Encuentra algo que te encanta hacer y haz que alguien te pague por ello".

Antes de que eso le sucediera a la coprotagonista de "Orange is the New Black", incluso antes de que fuera aceptada en The Juilliard School, había poco más que su "amor torturado" de la nave. Sin embargo, eso no fue disuasivo.

"Hay un amor intenso, intenso por mi parte, pero no sé si me devuelve el amor", dijo Wiley, quien pasó su infancia participando en varios programas de arte. “Simplemente nunca recibí ningún estímulo o alguna indicación real de que posiblemente tenía talento. Simplemente sabía que estaba enamorada del teatro ".

Después de la secundaria, solicitó ingreso a los conservatorios, pero llegó con las manos vacías, aterrizando en la Universidad de Temple y, finalmente, en Juilliard.

"Actuando, es casi como esta adicción", dijo Wiley, quien interpretó a Poussey Washington en la serie de Netflix que lanzó su séptima y última temporada en julio. "No puedo imaginar mi vida sin ella".

El equipo creativo del programa ha establecido un fondo que apoyará a los grupos de defensa que presionan por una reforma de la justicia penal y que las mujeres vuelvan a ingresar a la sociedad desde la prisión, junto con aquellas que trabajan para proteger los derechos de los inmigrantes y poner fin al encarcelamiento masivo. El fondo lleva el nombre en honor al personaje de Wiley.

Después de la muerte de Poussey bajo la rodilla de un guardia de prisión en "Orange", Wiley ganó un Emmy para Moira Strand en "The Handmaid's Tale". Pero Poussey, quien murió en la temporada 4, sigue siendo parte de ella.

“Pienso mucho en el potencial de Poussey. Si ella no estuviera en prisión, ¿quién sería? ¿Sería ella una de las compañeras de Samira? Hay verdaderos Pousseys que están siendo desechados porque la gente piensa que no importan. Piensa en lo que estamos privando al mundo ".

