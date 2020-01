Samo no le teme a las comparaciones con Yahir

El cantautor Samo, exintegrante del grupo mexicano Camila, debutará en la obra musical Jesucristo Súper Estrella donde hará el mimo papel que el cantante Yahir, quien deja el proyecto para integrarse a Hoy no me puedo levantar, otra obra musical.

Samo, en entrevista con distintos medios de comunicación en Ciudad de México y de acuerdo a reporte en varios medios, dijo que ya está listo para debutar en Jesucristo Súper Estrella y no le teme a las comparaciones con Yahir.

En Jesucristo Súper Estrella, Samo encarnará a Pedro y opina que se trata de un gran reto en su carrera artística y está dispuesto a enfrentarlo y sacarlo adelante con éxito.

Me siento contento y agradecido por esta oportunidad tan grande. Mi amigo Érik me marcó a Monterrey y me dijo: '¿Quieres estar en Jesucristo Súper Estrella? Yahir se nos va a 'Hoy no me puedo levantar’, y le dije que me dejará pensarlo porque es un reto.”