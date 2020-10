Sandra Bullock y Ryan Reynolds, ¿reunidos por Paramount para su siguiente película?

Estados Unidos.- Para la próxima película de Paramount Pictures Sandra Bullock será la protagonista y se tiene en la mira a Ryan Reynolds, los cuales se reencontrarían después de su exitosa película the proposal en 2009 aunque el actor aún no está confirmado y su disponibilidad es dudosa.

La película será una comedia romántica con tintes de acción que seguirá a un autor de romance que se entera de que una ciudad sobre la que él había escrito, es real. El personaje de Sandra, y el protagonista, emprenden un viaje que pone en peligro su vida para encontrar la ciudad perdida.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los hermanos Nee, como son conocidos, dirigirán la película. Y la actriz Sandra Bullock producirá a través de su Exhibit a Films junto con Liza Chasin a través de su compañia 3dot Productions.

La película esta basada en la idea de Seth Gordon y el primer borrador fue escrito por Oren Uziel y el más reciente por Dana Fox.

Los hermanos Nee han liderado videos musicales y ganaron notoriedad en 2015 con su grupo indie, Band of Robbers. También consiguieron el proyecto He-Man and the Masters of the Universe de Netflix.

Por su parte, Sandra Bullock no se ha visto en las pantallas desde 2018 con Ocean’s 8 y Bird Box, este último un éxito de Netflix.