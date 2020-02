Sandra Echeverría anuncia bombazo musical con Amandititita

Amandititita y Sandra Echeverría grabaron en dueto el tema De mejores corazones me han corrido y lo lanzarán oficialmente el próximo 28 de febrero de 2020. A través de su cuenta de Instagram, Echeverría comparte a sus seguidores la noticia.

Sandra Echeverría, protagonista de telenovelas como La fuerza del destino y La Usurpadora, describe a De mejores corazones me han corrido como un bombazo musical y espera que le guste a los fans de ella y de la misma Amandititita.

Nueva música muy pronto con esta belleza @sandraecheverriaoficial “De mejores corazones me han corrido. Y me vale y me rio", escribe en Instagram Echeverría.