México.- La actriz mexicana de 35 años, Sandra Echeverría, revela a través de Instagram ser positiva a Covid-19 (coronavirus) y se dice sorprendida por el contagio, ya que desconoce dónde pudo haber contraído la enfermedad cuando llevó a cabo todas las medidas de seguridad para evitarlo.

Debido a su gran compromiso con el público y su participación en el programa Tu cara me suena US, la también cantante quiso compartir la noticia con sus seguidores y aseguró que, pese a lo sucedido, sigue preparándose para dar vida a Laura León el próximo domingo de manera virtual y buscará darlo todo para no fallarles.

Bueno pues no soy mucho de estar compartiendo éstas cosas perooooo por el compromiso que tengo con la gente y con el programa de @tucaramesuenaus les cuento que ayer salí positiva en Covid. Nos parece a todos increíble porque tanto el programa como nosotros hemos tenido TODAS las medidas de precaución. Pero bueno la realidad es que no sabemos cómo funciona éste bicho ni como lo agarramos", reveló Sandra con una fotografía de ella descansando en casa.

Sobre los síntomas que hasta ahora ha presentado por la enfermedad, Echeverría señaló que tuvo algo de calentura, dolor de espalda, ronquera, tos muy leve y ha sentido algo de asfixia, sin embargo, sus niveles de oxígeno en la sangre están dentro de lo normal, también ha estado débil y con un poco de taquicardia.

Sandra Echeverría da positivo a Covid-19 y habla sobre su estado de salud. Foto: Instagram

De síntomas: pues ayer tuve algo de calentura, dolor de espalda, algo de ronquera y tos muy leve. Y si se siente algo de asfixia peroooo mis niveles de oxigenación están súper bien. Debilidad y un poco de taquicardia. Dentro de todo me siento afortunada de no sentir nada grave por ahora", detalló sobre su estado de salud.

Asimismo, aprovecha el espacio de las redes sociales y la atención de sus fanáticos para pedirles que se cuiden, pues "la realidad es que no sabemos cómo funciona este bicho ni como lo agarramos". Y dentro de todo dice sentirse afortunada por no sentir nada grave hasta el momento.

Recordemos que Sandra actualmente participa en el programa dominical de talentos Tu cara me suena de Univisión y ahora la tercera concursante de la producción que resulta contagiada. El primero fue el colombiano Llane, que fue diagnosticado como asintomático y por las medidas de seguridad el pasado domingo su participación debió llevarse a cabo de otra manera.

Sandra Echeverría es la tercera participante en dar positivo a Covid-19. Foto: Instagram

Y la segunda en confirmar que tiene Covid-19 fue la puertorriqueña Melina León, quien el día de ayer reveló ser positivo a la enfermedad a través de las redes sociales.

La producción de Univision ha sido muy estricta con los protocolos. La semana pasada nos hicieron la prueba dos veces y aunque salí negativa en ellas, este fin de semana (tercera prueba) salí positiva", dijo la cantautora sobre su prueba a Covid-19.

La artista dijo haber sufrido asfixia desde que comenzaba a prepararse para interpretar a la rockera mexicana Alejandra Guzmán, pero pensó que era algo en el aire lo que afectaba su comportamiento hasta que se enteró que no era el ambiente, sino su estado de salud.

En esta competencia de talentos también participan estrellas como Chantal Andere, Gabriel Coronel, Pablo Montero, Francisca Lachapel y El Dasa. Entre el jurado se encuentran cantantes como Jesús Navarro y Kany García y actrices como Angélica Vale y Charytín. Tu cara me suena, de Univisión, es conducido por Rafael Araneda y Ana Brenda Contreras.