Sandra Echeverría lamenta que exista bastante discriminación en el regional mexicano

México. Sandra Echeverría, actriz y cantante originaria de CDMX, lamenta que en la música, especialmente en el regional mexicano, exista discriminación. "Tú no eres Fernández, ni Aguilar", recalca.

En entrevista con el programa de televisión Venga la Alegría, Sandra, quien es intérprete de temas como Ropa sucia y La fuerza del destino, dice que llevar su carrera como cantante le ha costado bastante trabajo.

Además Sandra ha enfrentado críticas de todo tipo, especialmente las que señalan que no tiene la capacidad para formar parte del regional mexicano debido a su aspecto físico.

"Amo la música regional mexicana y la quiero defender hasta el final, yo canto rancheras desde que tenía 9 años de edad, he grabado baladas también", destaca Echeverría.

Pero el no tener un apellido de renombre ha causado que mucha gente, incluso, no crea en ella como cantante.

“Y luego me dicen: ‘es que tú no eres Fernández, tú no eres Aguilar, ¿entonces por qué quieres cantar ranchero?’; y yo digo: ‘bueno, no tengo que justificarlo, soy mexicana’", cita en la misma entrevista con Venga la Alegría.

Foto de Instagram

La talentosa protagonista de telenovelas como El clon y Relaciones peligrosas reconoce que en el regional mexicano abundan los cantantes hombre principalmente, por ello opina que es un género "dominado por ellos", pero hay mujeres que tienen talento y merecen sobresalir.

Sandra, quien tiene 36 años de edad y 20 de trayectoria artística, se siente orgullosa de su vida y carrera, puesto que ha tenido que pasar varios obstáculos para llegar a donde se encuentra actualmente.

"Tengo tanta pasión por la música que no me importa y aquí estoy picando piedra y empezando de cero”, refiere Sandra, quien es esposa del músico y cantante Leonardo de Lozanne.

Sandra debutó como actriz durante 2002 en Televisión Azteca en la telenovela Súbete a mi moto, donde compartió créditos con Vanessa Acosta, Mark Tacher, Michel Brown, Jorge Luis Pila y Bárbara Mori.

Según información en su biografía, durante 2006 protagonizó la telenovela Marina, producción de Telemundo, al lado de Mauricio Ochmann y que le valió reconocimiento internacional.

La bandida y La usurpadora son los proyectos de telenovela en los que recientemente se le ha visto actuar a Sandra Echeverría, estos entre 2018 y 2019, y por ahora está enfocada a su carrera como cantante.