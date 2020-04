Sandy Montellano afortunada entre los millones de fans de Ricardo Arjona

Este martes 28 de abril de 2020 Ricardo Arjona lanzó "Hongos", el primer sencillo de su nuevo álbum "Blanco y Negro". Antes del lanzamiento de la nueva música del cantautor guatemalteco, cuatro fans tuvieron el privilegio de viajar hasta Londres y asistir a los estudios Abbey Road para escuchar antes que todos el nuevo disco, pero eso no fue todo, también tuvieron la inmensa fortuna de conocerlo en persona.

Entre estos afortunados fans se encuentra Sandy Montellano de 28 años de edad, quien vive en Tijuana, Baja California. Ella trabajó durante dos años en el aeropuerto de la ciudad de Tijuana solo con la esperanza de poder ver pasar a Ricardo Arjona y conocerlo. Eso nunca ocurrió, pero el 26 de noviembre del 2019 la vida le tenía una grandiosa sorpresa: Sandy y otras tres personas más (David de Sevilla, España; Marisa de Buenos Aires, Argentina; y Laura de Cali, Colombia) fueron seleccionadas a través de @infomundoarjona al ser fans destacados que más compartían las publicaciones de Arjona en redes sociales.

"Nunca lo creí, a mí no me pasan esas cosas, yo tengo la peor de la suerte del mundo, no me pasan cosas buenas", expresó entre risas Sandy durante una charla con El Debate.

Fue impactante totalmente, la verdad no pensabamos que sería algo tan grande, nosotros ibamos a escuchar el álbum y ya.

Sandy Montellano contó que todo sucedió demasiado rápido, en cuestión de días. Primero fue contactada por el equipo de @infomundoarjona a través de redes sociales; al ser de la primeras fans destacadas en responder, le pidieron su número de teléfono, le hicieron un entrevista y posteriormente le llegó un email donde se le decía que estaba invitada a escuchar el nuevo álbum de Ricardo Arjona. Las personas a cargo de todo esto le dijeron que si no tenía problema en viajar, ya que el lugar donde escucharía la nueva música del cantautor sería en Londres, Inglaterra.

En medio de la emoción Sandy olvidó que su pasaporte estaba vencido, "y sacar un pasaporte en México de un día para otro, imposible, acá en Tijuana se tardan un mes". La fan de Arjona fue hasta Los Ángeles, California para tramitarlo y pudo renovar su pasaporte de un día para otro.

El destino estaba ahí diciéndome que tenía que ir a ese encuentro, fue increíble.

El día se llegó y Sandy empacó sus maletas para viajar a Londres, lo que sin duda alguna sería la mejor experiencia de su vida. Así fue su encuentro con Ricardo Arjona:

¿Por qué a Sandy le gusta la música de Ricardo Arjona?

Sandy Montellano, quien escucha al cantante desde los 13 años de edad resaltó que la música de Arjona es diferente, "tu no escuchas otra persona que cante y toque igual, no está invadido de productores, de músicos...él escribe, él produce, él hace la música, él hace todo y eso lo admiro totalmente porque una persona que pueda hacerle de todo es casi imposible, mi admiración es por el, porque vino desde abajo, la inteligencia que tiene, su creatividad es infinita, yo la verdad no pensaba que iba a sacar otro álbum desde de 'Circo soledad'".

Es una persona que saca sorpresa tras sorpresa y cada cosa que se le ocurre es muy diferente, yo nunca voy a volver a encontrar un artista con ese calibre, sobresale porque es diferente y eso me encanta, además de que va en contra de la industria y eso a mí me tiene enamoradísima.

"Él es tan rebelde con lo que hace y no lo hace por quedar bien, lo hace para quedar bien con el mismo".

En las redes sociales del intérprete se publicó un video con la reacción de estos afortunados fans, al escuchar su nuevo trabajo de estudio y conocerlo.

Sobre "Blanco y Negro", el nuevo álbum de Ricardo Arjona, Sandy le dice a todos los demás fans, "es como si fuera otro artista, nos cambiaron totalmente a Ricardo, quitó todo lo que venía haciendo, no se escucha para nada similar a otras canciones".

Ricardo es mi luz, me ayuda en tiempos tristes, lo escucho todos los días, me hace feliz.

También te puede interesar:

Sebastián Yatra canta "Falta amor" a la humanidad junto a Ricky Martin

Nacho Llantada, vocalista de Los Claxons, lanza su nuevo libro

Dayanara levanta la bandera de Ecuador en la industria musical