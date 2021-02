Santa Fe Klan le apuesta a la cumbia con su nuevo disco

Su pasión por la música y una vida llena de carencias y pobreza, además de un entorno de drogadicción e injusticias que le tocó vivir en el barrio de Santa Fe, en Guanajuato, hicieron que Ángel Quezada se aferrara a tener una mejor vida, y para él, ese camino fue la música. Orgulloso de haber crecido en ese lugar, a los 12 años se inicia en el rap con el nombre de Santa Fe Klan, precisamente en honor de su barrio. Y ahora viene con una nueva propuesta musical titulada, Santa cumbia. En conferencia de prensa vía Zoom, el cantante comparte detalles de esta nueva producción, así como de grandes proyectos que vienen para su carrera.

Al inicio de la conferencia, el cantante compartió un video en el que Camilo Lara, uno de los tres productores que intervino en el disco, habló sobre su experiencia de trabajar a su lado. Expresó que al escuchar los temas le pareció lo más arriesgado, pero a su vez emocionado de saber lo que un cantante es capaz de lograr con la música.

Enseguida, Santa Fe Klan detalló más sobre su nuevo disco. Dijo que con este material busca decirles a sus fans que todo se puede es esta vida. En cuanto a los temas, comentó que la canción, Tu partida, habla de un amor que estaba cansado de tantas mentiras. Otros de los temas que se incluyen son Soledad, Luna y mar, Vuelve, María, Esta noche y Carmen.

Todas las canciones de este nuevo disco son composición de Ángel Quezada, quien confesó que le canta particularmente a las mujeres, a la vida y a la muerte.

“El nombre del disco así como todas mis canciones tienen que ver con mujeres, con la muerte y la vida que se vive en mi barrio. Y la idea de hacer este proyecto de cumbias fue porque siempre me han gustado las cumbias. Me acuerdo que siempre me le escapaba a mi mamá para ir a los bailes sonideros, porque la música es lo que mas me apasiona.”