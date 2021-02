Santa Fe Klan pasa del barrio del rap al barrio de la cumbia con nuevo disco

Guanajuato, Gto.- El rapero Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, nunca dejará de dar "las noticias del barrio", así lo afirma este martes en entrevista con Efe, pues en su producción más reciente muestra la otra cara del barrio que lleva en la sangre: la cumbia.

"En las cumbias me sentí más libre, más seguro haciendo algo que me respalda de toda la vida. El rap fue algo que yo aprendí desde los 11 años, pero las cumbias son algo que he llevado siempre dentro de mí", asegura el rapero de 21 años.

Ángel creció en el barrio de Santa Fe, en la capital del estado de Guanajuato, de donde tomó el nombre, mientras su padre escuchaba cumbias y conforme fue creciendo comenzó a ir a las "tocadas" (reuniones) con sonideros.

Ahí se acercaba con los DJ's, o propietarios de los sonidos para hacer los característicos saludos de estas reuniones callejeras pero con una particularidad, él lo hacía con rimas, rapeando.

"Siempre viví conectando estos dos géneros (cumbia y rap) pero ahora sí lo hice bien en un disco ("Santa Cumbia")", dice Santa Fe, quien lamenta que por años se haya pensado que la cumbia era un género de "cholos y vagos".

CUMBIA COMO IDENTIDAD

Su amplio conocimiento en el tema y su gusto genuino por la cumbia hizo que el rapero no tuviera miedo de mostrar un disco tan radicalmente distinto al sonido que lo caracteriza.

"Nunca me dio miedo, siempre estuve seguro de lo que quería hacer. Esta es mi realidad, a mí me gustan las cumbias, las hice con sentimiento y no me dio miedo entregarle a los 'fans' algo de mí", menciona.

Todo comenzó en la Ciudad de México cuando el DJ estadounidense Steve Aoki le pidió un tema para colaborar juntos. Él escribió dos y Aoki se quedó con el que para Ángel era la segunda opción.

La primera era "María", una cumbia en su totalidad que lo impulsó a seguir creando más temas parecidos.

"Quién sabe por qué el destino me pone a tantas Marías", dice Ángel, quien tiene una hermana que se llama así, se enamoró de una mujer llamada María Fernanda y además le gusta andar "relajado" cuando fuma marihuana, temas en los que se inspiró para la canción.

El tema lo grabó con guitarras pero quería ponerle acordeón, compró uno e invitó al músico y productor Rocko Páez para que le enseñara a tocarlo y pudieran armar más canciones.

Con Páez pasó siete días metido en un estudio haciendo más de una canción por día. "Llegó el sábado y el domingo y nos sacamos de onda porque le vimos mucho futuro a esto", narra el rapero. Así nació el disco de nueve canciones que hoy es "Santa Cumbia".

Santa Fe escribió las letras como si fuera rap. "Sigo hablando de lo mismo de lo que me rodea", pero el proceso ha sido distinto, pues "en la cumbia es más (importante) el sonido, las letras, lo que se siente", resalta.

Son precisamente las sensaciones que este tipo de música genera en los demás lo que ha hecho que el cantante tenga una fascinación por este estilo musical.

"Es un género que te hace sentir feliz, te cambia la vibra. En el barrio todos tienen problemas o están envueltos en drogas. Desde que estaba 'morrito' (niño) yo veía gente que estaba mal de tanta droga, pero que comenzaban a bailar cuando escuchaban cumbia y se me hacía 'chido' (excelente) ver como a la gente le transmite algo a pesar de esa condición", asegura.

Además de Rocko, al proyecto se sumaron productores como el músico Camilo Lara (Instituto Mexicano de Sonido), Toy Selectah (Control Machete) y El Dusty.

En la parte visual, las historias correrán a cargo del director guanajuatense Edgar Nito ("Huachicolero", 2019), quien le dirigió gran parte de los videos musicales.

APOYO AL BARRIO

Santa Fe ha tenido que guardar ciertos límites con el barrio, no juzga ni a quienes han tenido que tomar el camino del bien ni del mal y aunque ya no vive ahí, lo sigue frecuentando.

Su intención ahora es ayudar a la gente de su comunidad a encontrar su vocación y a trabajar en lo que les apasiona.

Por eso ha comenzado a adaptar la casa que su padre, de oficio albañil, construyó para su familia para convertirla en un estudio de grabación, una tienda y levantar proyectos de la gente que vive ahí.

"En la casa donde vivía mi mamá voy a hacer muchos estudios para ayudar a 'la raza' para que graben, para que tengan un estudio los que cortan el pelo o hacen tatuajes. Yo siempre voy a ser parte del barrio y quiero crecer junto con ellos"

Dice el joven, quien también planea abrir escuelas.

Entre sus próximos proyectos musicales está la develación de su tema con Steve Aoki, un disco de "rock and roll", otro de puro rap y uno de corridos, pero por lo pronto seguirá mostrando los videos de "Santa Cumbia".