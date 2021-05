Santiago Cruz refleja la aceptación de las debilidades y vulnerabilidades en su nuevo álbum "Dale"

El cantautor colombiano Santiago Cruz con gran entusiasmo y muchas expectativas presenta a su amado público, su octavo álbum de estudio "Dale". Esta producción discográfica contiene 10 canciones (cuatro fueron lanzadas entre 2020 y a comienzos de este 2021).

Santiago Cruz, uno de los artistas más contemporáneos de Colombia, manifestó que estas canciones que forman parte de su nuevo álbum, "tienen que ver con la aceptación de las debilidades y vulnerabilidades", canciones para sentirnos cómodos con nuestra propia piel, "con nuestras esquinas más oscuras, con nuestros lados más filósofos, con esas cosas que no solemos mostrarles a los demás, de todo hablan las canciones de 'Dale'".

El nuevo álbum del cantautor colombiano Santiago Cruz, estéticamente tiene dos orillas muy marcadas. La primera es más digital en cuanto a los beats que lo llevan por los sonidos más actuales, que tienen canciones como "Como desde la primera vez".

Por otro lado, el universo análogo del proyecto, con canciones que fueron grabadas en bloque y en cinta, imprimiéndole ese sabor de nostalgia que tienen esos procesos artesanales que se han ido perdiendo en la música y que se rescatan de manera ejemplar en "Dale".

El cantante explicó que en su gran mayoría el álbum fue tocado en vivo en el estudio, en bloque con todos los músicos tocando al tiempo, "es un disco muy ecléctico que tiene ingredientes de muchas orillas y le dan un sonido muy particular". Cabe mencionar que es la primera vez que me animó a producir algunas de las canciones como de "Ya son las 10 en Buenos Aires", "3, 2, 1, 0" y "Mejor me voy".

El álbum también incluye "Yo te todo" a dueto con el cantautor español Alejandro Sanz. Al respecto contó: "he esperado este momento durante casi 30 años, desde que estaba en mis últimos años de colegio y oía "Viviendo de prisa" en Tolima Estéreo, en Ibagué. Ha sido un camino largo y maravilloso hasta llegar a construir, grabar y lanzar una canción junto a Alejandro Sanz".

¿Por qué el disco se titula "Dale"? De acuerdo con el artista colombiano, es la mejor expresión de ánimo en este momento y que a pesar de cualquier situación que estemos viviendo, hay que darle para adelante, seguir fuertes mirando el futuro con fe.

En medio de todo lo que estamos viviendo, es importante seguir creando, hay que seguir impulsándonos hacia adelante, así que ¡dale!

Santiago Cruz dijo que es importante seguir entregando canciones "que nos ayuden a ponernos el espejo frente a nosotros y podamos seguir descubriéndonos como seres humanos, en un momento de mucha exigencia emocional".