Santiago Ramundo mucho mejor que Gabriel Soto aseguran fans

Santiago Ramundo sigue conquistando corazones en redes sociales y es que el galán de telenovelas cada día más sube fotos demostrando que puede ser el protagonista de cualquier proyecto con el rostro que se carga.

Como todos saben tras darse a conocer aún más cuando se le relacionó con Geraldine Bazán, el argentino de inmediato desbancó a Gabriel Soto quien ha sido el rostro de telenovelas por varios años, pues su sexy mirada, y cuerpo musculoso le han dado el título de galán en redes sociales, aunque muchas veces fue comparado con el exesposo de Bazán, el actor marcó la diferencia entre ambos.

Recordemos que después del divorcio de la actriz se le vio tiempo después con el argentino y aunque siempre trataron de ocultar su supuesta relación al final decidieron hablar, pero para confirmar que había una linda amistad pues se estaban conociendo ya que no querían entrar al ojo del huracán después de haber salido de uno.

"De verdad que eres hermoso si ni Gabriel soto te llega a los talones....Geraldine debería abrir los ojos", "Me encanta y me duele que no haya funcionado los tuyo con Geraldin", son algunos de los comentarios que recibe diario el famoso.

Además Geraldine siempre se ha dado a conocer por ser una mujer de respeto por lo que manejo la situación de una manera muy cautelosa y aunque los fans pedían a gritos que fuera novia de Santiago diciéndole que estaba mucho mejor que Gabriel Soto, pero al final al parecer no pasó nada, ya que ya que el famoso dejó de seguirla en Instagram pues varios se dieron cuenta en una reciente publicación de ella.

Volviendo al tema Soto Bazán, mucho se sigue diciendo de ambos pues la actual novia del famoso, Irina Baeva, le sigue sacando canas verdes a la rubia, pues no quiere que sus hijas convivan con ella, prueba de ello fue la primera comunión de la hija que ambos tienen en común pues y en donde no se le vio ni a la rusa, ni la mamá de Geraldine por lo que pudieron a ver llegado a un acuerdo para que ninguno de los dos llevará a las personas que no han sido de su agrado los últimos meses.

